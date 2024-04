Monte Carlo abre série de grandes torneios no saibro europeu

Djokovic em Monte Carlo ano passado (Foto: Oscar del Pozo / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 02/04/2024 - 19:11 • Monte Carlo

Um dos mais charmosos torneios do circuito profissional de tênis, o Masters de Monte Carlo segue firme no calendário e terá o sorteio de sua chave principal no próximo dia 5 de abril (sexta-feira) e, por isso, a organização divulgou a ordem de seus cabeças de chave.

A competição começa neste domingo (7), a partir das 6h (de Brasília), com final no domingo (14), a partir das 10h (de Brasília).

Único Masters 1000 não obrigatório para os tenistas do top 30, Monte Carlo contará com a presença em peso dos melhores do mundo, bem como o espanhol Rafael Nadal, maior campeão do torneio.

Dessa vez, o principal favorito será Novak Djokovic que só poderá enfrentar o segundo cabeça, Jannik Sinner, em uma eventual final. Carlos Alcaraz será o terceiro favorito e terá Sinner ou Djokovic em uma eventual semifinal.

Confira lista e ordem dos cabeças de chave, que ocuparão a chave, que no caso de Monte Carlo terá um total de 56 tenistas, em 64 espaços, dando aos oito principais cabeças de chave o bye, onde não jogam a primeira rodada.

1 - Novak Djokovic (SRB)

2 - Jannik Sinner (ITA)

3 - Carlos Alcaraz (ESP)

4 - Daniil Medvedev (RUS)

5 - Alexander Zverev (ALE)

6 - Andrey Rublev (RUS)

7 - Holger Rune (DIN)

8 - Casper Ruud(NOR)

9 - Grigor Dimitrov (BUL)

10 - Hubert Hurkacz (POL)

11 - Álex de Miñaur (AUS)

12 - Stefanos Tsitsipas (GRE)

13 - Taylor Fritz (EUA)

14 - Ugo Humbert (FRA)

15 - Karen Khachanov (RUS)

16 - Alexander Bublik (CAZ)