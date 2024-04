FIM descarta eventos conjuntos de MotoGP e F1, mas defende colaboração com FIA

FIM descarta eventos conjuntos de MotoGP e F1 (Foto: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)







Publicada em 02/04/2024 - 10:02

A chegada do Liberty Media à MotoGP não abre caminho para a realizações de eventos em conjunto com a Fórmula 1. Apesar da aquisição da Dorna pela empresa norte-americana, a segurança segue sendo um empecilho para unir as duas classes.

Na segunda-feira (1), o Liberty Media confirmou a compra de uma fatia de 86% das ações da Dorna, que detém os direitos comerciais e de TV não só da MotoGP, mas também de categorias como o Mundial de Superbike, por exemplo. Diretor-executivo da empresa espanhola, Carmelo Ezpeleta seguirá à frente do Mundial de Motovelocidade.

Em entrevista exclusiva ao GRANDE PRÊMIO, Jorge Viegas, presidente da FIM (Federação Internacional de Motociclismo), descartou a possibilidade de realizar eventos conjuntos, mas defendeu uma colaboração entre as entidades reguladoras. O dirigente destacou, aliás, que a entidade que comanda já possui algumas parcerias com a FIA (Federação Internacional de Automobilismo).

- Não penso que seja possível haver eventos conjuntos. Por vários motivos, até de segurança, isso não possível - disse Viegas ao GRANDE PRÊMIO.

- No entanto, algumas ações que já vem sendo feitas, como homologação de circuitos, muito da questão da segurança, agora o novo ecofuel — nós temos uma comissão conjunta entre a FIM e a FIA para trabalhar na regulamentação da nova gasolina ecológica. Há muitas questões, como, por exemplo, trazermos mais mulheres para o esporte a motor. Há muitas questões que podem e devem ser vistas em conjunto - defendeu.

- Nós temos uma comissão conjunta entre a FIM e a FIA há mais de um ano que vem trabalhando em muitas dessas possíveis colaborações. Por exemplo, da parte da FIA, Fabiana Ecclestone representa a Federação Internacional junto com outros diretores da FIA, e nós fazemos, pelo menos, duas reuniões por ano em conjunto para tentarmos colaborar cada vez mais. Por tanto, vamos ter várias áreas onde as duas Federações podem colaborar. Aliás, já temos um campeonato em conjunto, que é o campeonato de Rali Todo Terreno (Rally-Raid), mas há outras questões que vão, com certeza, ser tratadas em conjunto - encerrou.

Na mesma entrevista, Viegas disse esperar um “efeito muito positivo” da chegada do Liberty Media à MotoGP e revelou que a permanência de Carmelo Ezpeleta no comando do campeonato foi vital para o acerto com a empresa norte-americana.

A MotoGP volta à pista entre os dias 12 e 14 de abril, para o GP das Américas, em Austin, terceira etapa do campeonato de 2024. O GRANDE PRÊMIO faz a cobertura completa do evento, assim como das outras classes do Mundial de Motovelocidade durante todo o ano.