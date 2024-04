Hamilton revela conversas com Serena Williams e Michael Jordan sobre aposentadoria da F1

Lewis Hamilton, de 39 anos, vai embarcar em novo desafio com a Ferrari em 2025 (Foto: Martin KEEP / AFP)







Publicada em 02/04/2024 - 11:51

Aos 39 anos, Lewis Hamilton está na 18ª temporada na Fórmula 1. São sete títulos, 103 vitórias, 104 poles e 197 pódios em 335 largadas. São números que transformam o inglês num dos maiores de todos os tempos, mas o mundo inteiro sabe, pela idade, que a carreira está mais próxima do fim do que do início. A aposentadoria está próxima? Hamilton admite que já buscou algumas referências para entender melhor o momento de parar e tudo que cerca a decisão.

- Já conversei com tantos atletas incríveis, desde Boris Becker à Serena Williams, até com Michael Jordan. Ao conversar com grandes que conheci ao longo do caminho, alguns que já cansaram e outros que ainda competem, sobre o medo do que vem a seguir, a falta de preparação para isso, muitos disseram ‘parei muito cedo’. Outros, ‘fiquei mais que devia’ ou ‘quando eu parei, não tinha nada planejado’, até ‘meu mundo desabou, porque minha vida inteira era o esporte - afirmou em entrevista à revista GQ.

- Alguns deles estavam tipo ‘não planejei e foi meio que uma bagunça, porque realmente me perdi. Ficou um buraco e não sabia como preencher. Estava com tanta pressa de preencher, que acabei preenchendo com a coisa errada. E você erra até encontrar seu caminho’. Algumas pessoas demoraram mais (para se encontrar) - seguiu.

- Outras pessoas demoraram menos tempo, mas me fez pensar: ok, mas quando eu parar, como evito isso? E comecei a encontrar, com mais seriedade, outras coisas sobre as quais eu era apaixonado - contou.

Não é segredo para ninguém que Hamilton tem outros interesses e já se lançou tanto no mundo da moda, quanto no da música. Mesmo assim, ao menos por enquanto, nada de parar: Hamilton assinou com a Ferrari um contrato de dois anos com opção recíproca para um terceiro e que entra em valência apenas em 2025.