Kawhi Leonard sofre lesão e está fora de jogo dos Clippers

Jogador dos clippers sofreu com problemas físicos no passado (Foto: Andrew D. Bernstein / AFP)







Copiar Link

Escrito por Notícias De Basquete e Lance! • Publicada em 02/04/2024 - 19:21 • São Paulo (SP)

Kawhi Leonard, ala dos Los Angeles Clippers, será forçado a desfalcar a equipe no jogo contra o Sacramento Kings devido à dor no joelho. A decisão foi tomada após o atleta atuar por 37 minutos na vitória contra o Charlotte Hornets, onde contribuiu com 23 pontos e cinco rebotes. Esse afastamento é visto mais como uma precaução, visando a preparação para os playoffs, do que consequência de uma nova lesão.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Nas temporadas recentes, a jornada de Kawhi Leonard tem sido consistentemente marcada por lesões. O jogador não participou de mais de 57 partidas em uma única temporada vestindo a camisa dos Clippers antes deste ano. No entanto, esta temporada tem sido a mais saudável para Leonard desde 2016-17.

➡️ Aniversário de Brook e Robin Lopez! Relembre irmãos famosos dos esportes

Com uma média de 23.7 pontos, 6.1 rebotes e 3.6 assistências, além de uma eficiência de 52.5% nos arremessos em suas primeiras 68 partidas, Leonard tem sido uma peça fundamental para o desempenho da equipe. A presença continua de Leonard, juntamente com Paul George e James Harden, colocou os Clippers na quarta posição da Conferência Oeste, com um registro de 47-27.

Quais são as expectativas para os Playoffs?

A cautela em relação à condição física de Leonard sinaliza a importância de sua presença para as aspirações dos Clippers nos playoffs. Dada a importância de Leonard e os problemas de lesão anteriores, a equipe parece estar adotando uma abordagem prudente, garantindo que ele esteja em sua melhor forma física para os jogos decisivos que se aproximam.

Este período de descanso pode ser crucial não apenas para a recuperação de Leonard, mas também para manter o ritmo da equipe na busca pelo título. Com o retorno de Leonard, os Clippers esperam solidificar ainda mais sua posição e fazer uma campanha memorável nos playoffs da NBA de 2024.