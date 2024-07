Estados Unidos x Canadá no basquete: veja horário e onde assistir

Stephen Curry durante treino do time de basquete dos Estados Unidos (Foto: Ethan Miller / AFP)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 10/07/2024 - 10:00 • Las Vegas (EUA)

Os Jogos Olímpicos de Paris de aproximam e a ansiedade para ver os craques só aumenta. Entre as grandes "atrações" da competição, está o "Dream Team" de basquete dos Estados Unidos. A equipe com uma série de jogadores mundialmente conhecidos enfrentará o Canadá, em um amistoso de preparação para as Olimpíadas. O confronto será nesta quarta-feira (10), às 23h30.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

O confronto entre as duas equipes marcará o encontro com duas das equipes mais fortes classificadas para as Olimpíadas. O chamado "Dream Team"dos Estados Unidos conta com uma série de astros da NBA, como LeBron James, Stephen Curry e Kevin Durant. A reunião de tantos jogadores de alto nível no mesmo time não é algo comum no basquete americano. No entanto, em outras edições dos Jogos, os Estados Unidos já teve outros grandes times.

Pelo lado do Canadá, o time também é composto por diversos jogadores que atuam na NBA. Nomes com Shai Gilgeous-Alexander, Jamal Murray e Dillon Brooks puxam a fila dos destaques da equipe. A seleção é tida como um dos favoritas a conquistar medalha nos Jogos - os canadenses venceram os norte-americanos na Copa do Mundo de Basquete no final do ano passado.

LeBron James com o uniforme do time de basquete dos Estados Unidos para as Olimpíadas de Paris (Foto: Brian Babineau / AFP)

✅ FICHA TÉCNICA

Estados Unidos x Canadá

Amistoso

🗓️ Data e horário: quarta-feira, 10 de julho de 2024, às 23h30 (de Brasília)

📍 Local: Las Vegas, em Nevada (EUA)

📺 Onde assistir: ESPN 2 SporTV 2, Disney+ e Cazé TV