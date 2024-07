Confira como ficaram os grupos do basquete para Paris 2024

LeBron James com o uniforme do time de basquete dos Estados Unidos para as Olimpíadas de Paris (Foto: Brian Babineau / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 08/07/2024 - 17:10 • Rio de Janeiro (RJ)

Com o fim das disputas de Pré-Olímpico, todos grupos do basquete para as Olimpíadas de Paris estão definidos. As últimas equipes a carimbarem o passaporte rumo à Paris foram o Brasil, Porto Rico e Grécia - que venceram suas classificatórias. Cada seleção entrou em um grupo dos Jogos.

A Seleção Brasileira de Basquete tinha um caminho complicado no Pré-Olímpico disputado em Riga, na Letônia. Na fase de grupos o Brasil venceu Montenegro e perdeu para Camarões. Mas apesar da derrota para o time do continente africano, os brasileiros se classificaram em primeiro do grupo por conta do saldo de pontos. Com isso, enfrentou a Filipinas na semifinal e venceu, com tranquilidade, por 71 a 60. Na grande final, a equipe de Aleksandar Petrovic atropelou a Letônia e acabou a esperança dos donos da casa irem para as Olimpíadas de Paris.

Esta edição dos Jogos Olímpicos possui ingredientes para marcara a história. A seleção norte-americana reuniu LeBron James, Stephen Curry, Kevin Durant e companhia para o elenco que estará vestindo as cores dos Estados Unidos nas Olimpíadas. Por outro lado, jogadores da NBA como Nikola Jokic, Giannis Antetokounmpo e Shai Gilgeous-Alexander também estarão na competição para defender seus países. Já o Brasil voltará a participar dos Jogos após oito anos - a última aparição foi na edição do Rio em 2016.

GRUPO A

Austrália

Grécia

Canadá

Espanha

GRUPO B

França

Japão

Alemanha

Brasil

GRUPO C

Estados Unidos

Sérvia

Sudão do Sul

Porto Rico