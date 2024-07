Astro da seleção americana decide homenagear Kobe Bryant com número da camisa

Kobe Bryant vestia a camisa 10 na seleção americana (Foto: Filippo Monteforte/ AFP)







Escrito por Notícias De Basquete • Publicada em 09/07/2024 - 16:44 • Rio de Janeiro (RJ)

Jayson Tatum, astro do Boston Celtics, vai homenagear Kobe Bryant na seleção dos Estados Unidos. O jogador vai utilizar a camisa 10, a mesma numeração usada pelo ídolo do Los Angeles Lakers nas Olimpíadas de 2008 e 2012. Em conversa com Arash Markazi, o atleta falou sobre a importância do número e como Bryant foi uma influência para ele.

- Nada menos que uma honra poder representar esse uniforme e vestir o camisa 10. Para qualquer pessoa que remotamente me conhece sabe quanta influência ele (Kobe) teve em mim quando criança e me inspirou a alcançar meus objetivos. É definitivamente algo que não dou por garantido ou levo de ânimo leve - disse Tatum.

O astro do Celtics agora vai em busca do ouro com os Estados Unidos. A Seleção quer a honraria máxima em Paris para apagar a campanha ruim na Copa do Mundo da FIBA, no ano passado. O torneio acontece entre 27 de julho e 11 de agosto.