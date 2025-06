Após início difícil, a Seleção Brasileira de Vôlei Feminino levou a melhor no primeiro set de virada contra a Tchéquia nesta quarta-feira (4). A atuação do Brasil, no entanto, recebeu inúmeras críticas dos torcedores nas redes sociais, principalmente no quesito de defesa. Com ataques sólidos, o bloqueio brasileiro não teve muito sucesso nesta partida de estreia, com apenas dois "monsters block".

Veja crísticas dos torcedores do Brasil

Brasil x Tchéquia, VNL feminina, no Maracanãzinho (foto: VNL)

Ausência de Gabi Guimarães na Seleção Brasileira

Gabi Guimarães, ponteira e capitã da Seleção Brasileira nas Olimpíadas de Paris 2024, não estará presente na primeira semana da Liga das Nações. A jogadora vai se juntar à equipe somente na segunda semana da VNL, que acontece entre 18 e 22 de junho, na Turquia.

A ponteira passou por procedimentos no joelho após uma temporada desgastante defendendo o Conegliano, da Itália. Gabi perdeu apenas um jogo durante toda a temporada de 2024/25 e venceu todos os torneio que disputou: Supercopa Italiana, Copa Itália, Campeonato Italiano, Mundial de Clubes e Liga dos Campeões da Europa.

Próxima etapa do Brasil

Para seguir na etapa da Liga das Nações de Vôlei, a Seleção Brasileira volta à quadra do Maracanãzinho, às 21h (de Brasília), para enfrentar os Estados Unidos nesta quinta-feira (5). Sem grande torcida ao seu lado, no jogo contra as italianas, a equipe norte-americana precisará lidar novamente com a força da arquibancada no Brasil.