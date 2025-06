Seleção da Itália curte praia antes de amassar os EUA na VNL; vídeo

A Itália venceu os Estados Unidos no jogo de estreia na VNL (Liga das Nações de Vôlei) por três sets a zero. Antes de dominar a partida, a seleção da itália aproveitou uma praia no Rio de Janeiro, que sedia a primeira semana da competição. Além da ida à praia antes da partida, as italianas aproveitaram os pontos turísticos da cidade.

Não foram somente as jogadoras que curtiram a praia carioca. O treinador da equipe, Julio Velasco, também foi ao mar do Rio de Janeiro. A seleção da Itália volta à quadra nesta quinta-feira (4), enfrentando a Alemanha, às 17h30. O jogo tem transmissão do SporTV 2.

Itália contra os EUA na VLN

A partida foi tranquila para a Itália, que fechou o jogo em três sets a zero, sem grandes dificuldades. Paola Egonu foi quem mais pontuou na partida, com 17 pontos.

Itália contra os EUA em jogo da VNL no Maracanãzinho (Foto: Divulgação / ©Volleyball World)

Estatísticas da Partida

Ataque: Estados Unidos: 30 pontos

Itália: 45 pontos

Bloqueio: Estados Unidos: 6 pontos

Itália: 13 pontos

Saque (Pontos de Saque): Estados Unidos: 0 pontos

Itália: 3 pontos

Erro do Adversário (Pontos cedidos pelo oponente): Estados Unidos: 18 pontos (vindos de erros da Itália)

Itália: 17 pontos (vindos de erros dos Estados Unidos)

TOTAL DE PONTOS: Estados Unidos: 54 pontos

Itália: 78 pontos

Melhores Pontuadoras

Pela Itália: Egonu (camisa 18): 17 pontos

Sylla (camisa 17): 14 pontos

Pelos Estados Unidos: Franklin (camisa 22): 9 pontos

Lednicky (camisa 28): 8 pontos

Novo formato da competição em 2025

A Liga das Nações de Vôlei (VNL) estreia um novo formato em 2025, que será válido até 2027. A partir de 2028, o calendário deve ser adaptado por conta dos Jogos Olímpicos de Los Angeles. A principal mudança está no aumento do número de seleções participantes, que passa de 16 para 18 em cada gênero. Com isso, a fase classificatória será organizada em três grupos de seis equipes, substituindo o antigo modelo com dois grupos de oito seleções.

Cada equipe continuará disputando 12 partidas na primeira fase, realizadas ao longo de três semanas. A distribuição dos confrontos seguirá um sistema rotativo de grupos e sedes, garantindo que cada seleção jogue contra três adversários do Top 6 do ranking mundial, três do 7º ao 12º lugar e três do 13º ao 18º.

Ao final dessa etapa, as oito melhores seleções avançam para a fase final, disputada em formato eliminatório simples a partir das quartas de final: o 1º colocado enfrenta o 8º, o 2º pega o 7º, o 3º encara o 6º e o 4º joga contra o 5º. As vencedoras seguem para as semifinais, disputa de terceiro lugar e final, todas em jogo único. Além disso, Polônia e China, por serem sedes das fases finais feminina e masculina respectivamente, já têm vaga garantida no mata-mata.