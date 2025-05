A equipe brasileira de ginástica rítmica conquistou a medalha de ouro no conjunto geral da etapa de Portimão da Copa do Mundo. A competição ocorreu neste sábado (10), em Portugal, com o Brasil somando 51.350 pontos na classificação final. A Espanha ficou com a prata ao totalizar 48.050 pontos, enquanto a França garantiu o bronze com 41.700 pontos.

O conjunto do Brasil, formado por Duda Arakaki, Nicole Pircio, Barbara Galvão, Maria Paula Caminha, Mariana Gonçalves e Ana Luiza Franceschi, alcançou 26.150 pontos na série mista apresentada ao som de "Evidências". Esse resultado se somou aos 25.200 pontos obtidos na sexta-feira na série de arco e bola.

A nota da apresentação deste sábado foi composta por 5.50 e 7.10 pontos nas dificuldades de corpo e aparelho, 7.300 de nota artística e 6.250 pela execução. O conjunto geral é formado pela soma das notas de duas rotinas diferentes: a de um único aparelho e a mista, que neste ciclo olímpico é disputada com três bolas e dois arcos.

Finais do individual geral de ginástica rítmica neste domingo

Bárbara Domingos e Samara Sibin representarão o Brasil nas finais do individual geral neste domingo, a partir das 10h30. Na sexta-feira, Babi registrou 28.350 pontos no arco com sua apresentação ao som de "Rei Leão", obtendo a segunda melhor nota no aparelho. Ela terminou o dia na sexta posição do individual geral com 54.450 pontos.

Samara Sibin acumulou 24.850 pontos na bola e 25.550 no arco, totalizando 50.400 pontos na classificação geral.