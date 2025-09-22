Equipe de Gabi Guimarães vence primeiro título na temporada 2025/26

A equipe italiana Conegliano, de Gabi Guimarães, venceu seu primeiro título da temporada: o Torneio Cidade de Pordenone. O campeonato serve como preparação para a temporada do Campeonato Italiano, e o time da brasileira venceu o Panathinaikos, da Grécia, por 3 sets a 0, com parciais de 25/15, 25/16 e 25/19.

No confronto, a capitã da Seleção Brasileira, Gabi, anotou dez pontos. O time titular foi formado por: Wolosz, Haak, Gabi, Sillah, Chirichella, Fahr e De Gennaro. Na disputa pelo terceiro lugar, o Vallefoglia venceu o Macerata por 3 sets a 0.

Na temporada passada, o Conegliano conquistou um "Grand Slam" no vôlei feminino, vencendo os seguintes títulos:

Supercopa Italiana

Campeonato Mundial de Clubes

Liga dos Campeões da Europa

Campeonato Italiano (Série A1)

Copa da Itália

Gabi Guimarães reencontra colegas do Conegliao (Foto: Reprodução Instagram)

Primeiro set

O Primeiro set mostrou superioridade absoluta das brasileiras. O Brasil começou com intensidade e bolas eficientes de Gabi Guimarães e Julia Bergmann. Roberta acionou mais as opostas e propôs uma boa rodagem de bola. As japonesas tiveram dificuldade em acompanhar o ritmo brasileiro e não conseguiram bloquear os ataques das favoritas. O block do Brasil funcionou com Julia Kudiess e as japonesas falharam em encaixar ataques precisos. No fim, as brasileiras venceram a primeira parcial por 25 a 12.

Segundo set

A segunda parcial começou mais equilibrada que a primeira. As japonesas acertaram bolas importantes e o Brasil reduziu a intensidade. As brasileiras, porém, continuaram acumulando ataques eficientes e não deram espaço para tentativa de reação do Japão. Rosamaria se destacou e Marcelle garantiu a cobertura de quadra. Com isso, as brasileiras se distanciaram no placar e fecharam a parcial por 25x17.

Terceiro set

No terceiro set, as japonesas entraram no jogo e ganharam confiança. Em ataques rápidos, elas encontraram espaço na quadra das brasileiras e anularam a defesa adversária. No início da parcial, o Brasil acumulou erros, teve dificuldade na recepção e entregou pontos de graça para a oponente. Gabi diminuiu a precisão nos ataques e ficou muito marcada pelo Japão, que abriu vantagem de 11 a 3 no set. As sul-americanas se aproximaram no placar, mas não conseguiram esboçar reação. Com isso, o Japão venceu a parcial por 25 a 19.

Quarto set

A quarta parcial teve emoção até o fim. O Brasil voltou para o jogo com inversão e entrou com Kisy e Macris substituindo Rosamaria e Roberta. A seleção começou dominante e abriu 4 a 0 no placar. A vantagem, porém, não durou muito e as japonesas mostraram a mesma técnica do set anterior. O Japão usou o bloqueio adversário para marcar pontos importantes e, mesmo com baixa estatura, conseguiu bloquear as brasileiras. A parcial foi disputada e seguiu ponto a ponto.

No final, as japonesas abriram o set point e Gabi puxou a responsabilidade para si. Com ataques de fundo de quadra e no corredor, ela colocou o Brasil na vantagem. O Japão, porém, foi mais eficiente nos ataques, anulou a defesa brasileira e virou o jogo mais uma vez. Assim, as asiáticas fecharam a parcial por 29x27.

Tie-break

O tie-break foi disputado ponto a ponto e mostrou as qualidades de cada seleção. O Brasil começou com intensidade e acionou a Gabi Guimarães com a bola de segurança. A ponteira trouxe intensidade pro jogo e marcou bolas importantes para evitar que as japonesas se distanciassem no placar.

Do outro lado, o Japão encontrou espaços na quadra e fez a recepção brasileira sofrer. No fim, Gabi Guimarãesfez seu papel de capitã e puxou a responsabilidade para si. No último ponto, Kudiess bloqueoou e o Brasil venceu o set e o jogo por 18 a 16.

