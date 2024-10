Equipe de basquete do Real Madrid pode perder dois títulos; entenda o motivo

O time de basquete do Real Madrid corre o risco de perder duas conquistas da temporada 2014/15. Isso porque Marcus Slaughter, ex-jogador da equipe, é alvo de uma denúncia por falsificação de passaportes. De acordo com a rádio "RAC1", caso o atleta seja considerado culpado, o time Merengue pode perder os títulos do ano em que ele atuou por lá - Liga Espanhol e Copa do Rei. Além disso, o ex-pivô pode pegar até um ano e quatro meses de prisão.

Entenda o caso

Uma das regras da ACB naquela época era que apenas dois atletas que não fossem da UE (União Europeia) podiam participar de jogos da liga. Slaughter seria um deles, mas o jogador conseguiu um passaporte de Guiné Equatorial para atuar como um não-estrangeiro.

E é exatamente essa documentação que a Justiça acusa o ex-Real Madrid de ter falsificado. No total, ele teria atuado em 13 jogos da Liga ACB com o passaporte falso.

Slaughter deixou o Real Madrid logo ao final da temporada. Depois, passou por Turquia, Itália, Turquia novamente e Grécia, onde encerrou a carreira no AEK. Atualmente, o ex-jogador está com 39 anos.

De acordo com o portal português “A Bola”, esse não foi o único caso. Também em 2014, Andy Panko teria utilizado o mesmo artifício para atuar no Fuenlabrada. As suspeitas surgiram quando as autoridades encontraram semelhanças com o passaporte de Slaughter.