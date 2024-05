Jornalista informa motivo bizarro para Verstappen e Bottas não usarem camisa em homenagem a Senna

Vettel organizou uma corrida em homenagem a Senna e Ratzenberger (Foto: GABRIEL BOUYS and Andrej ISAKOVIC / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 18/05/2024 - 15:58 • Ímola (ITA)

Durante a quinta-feira (18), pilotos, ex-pilotos e parte da imprensa da Fórmula 1 participaram de uma corrida em homenagem a Ayrton Senna no circuito de Ímola. No evento foi organizado por Sebastian Vettel, os convidados receberam uma camisa e uma balaclava com as cores do capacete do tricampeão mundial brasileiro, mas na foto oficial, Max Verstappen e Valtteri Bottas não estavam utilizando as roupas.

Durante a transmissão do treino classificatório do Grande Prêmio da Emilia-Romanha, na Band, a jornalista Mariana Becker revelou o motivo para que o holandês da Red Bull e o finlandês da Sauber não estarem usando as vestimentas.

Segundo Mariana, a assessoria de Sebastian Vettel falou que algumas peças foram roubadas e que não teria para todos. Já que Verstappen e Bottas se atrasaram para a cerimônia por conta de compromissos com a imprensa, ambos os pilotos perderam a camisa e a balaclava.

Além de Max e Valtteri, Piastri e Pérez também não conseguiram receber os presentes. O australiano e o mexicano também ficaram presos em compromissos e nem compareceram na foto em homenagem a Ayrton Senna e a Roland Ratzenberger.

(Foto: ANDREJ ISAKOVIC / AFP)