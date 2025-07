Rayssa Leal celebra SLS em Brasília: ‘Grande oportunidade’

Disputando pela primeira vez um título em terras brasileiras, neste sábado (12), Brasília recebeu Rayssa Leal, Pamela Rosa, Felipe Gustavo, Giovanni Viana e outros grandes nomes do esporte para a terceira etapa da SLS, em um novo formato da competição.

continua após a publicidade

Duas vezes campeã olímpica e tricampeã da Liga Internacional de Skate Stree, a medalhista olímpica falou sobre a possibilidade de realizar a competição no Brasil e quais são as expectativas para tal momento inovador na modalidade. A final transmitida neste domingo (13), às 11h15 (de Brasília).

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

— Bom, a gente olha um campeonato muito mais leve do que um campeonato que a gente precisa acertar a linha, pra contar as notas, com mais as tricks soltas, então a gente vai com a cabeça mais de criatividade pra arriscar coisas diferentes que a gente já não manda nos campeonatos normalmente. Então aqui vai ser mais pra se divertir, para tentar coisas novas, eu acho que não só pra mim como estratégia, mas como para outros skatistas também — declara a maranhense.

continua após a publicidade

Seguindo as normas tradicionais, os skatistas podem completar duas voltas e ainda realizar cinco manobras a parte, para que, assim, possam completar a pontuação da fase. Com a etapa de Brasília, os atletas não serão obrigados a realizar as voltas, mas terão que cumprir sete manobras e as três melhores notas seão computados pelos jurados, sendo 30 a pontuação máxima. O “Spot Takeover”, como foi intitulado, foi lançado em Santa Mônica e agora, veio para Brasília.

— É uma oportunidade grande. Eu acho que esse tipo de campeonato é o campeonato que a gente fica mais livre para tentar coisas diferentes que a gente já não manda nos campeonatos normalmente. Então se fosse um Street League aqui, Super Crown, ia ser uma estratégia totalmente diferente, a gente ia jogar o jogo. Aqui não, a gente vem mesmo para se divertir, tentar coisas novas e entender assim, ah, isso aqui é fácil para dar em campeonato. Ou não, isso aqui é difícil para dar em campeonato. Então eu acho que não só para mim, para alguns outros atletas também — compartilhou Rayssa.

continua após a publicidade

A skatista ainda não entrou em ação no sábado, pois foi a oportunidade de jovens talentos de apostarem em suas manobras para disputarem a final do evento principal, chamado de “Select Series”. Na modalidade feminina, a vencedora ganha vaga direta para a final da SLS, já na competição masculina, o vencedor ainda terá que disputar mais uma fase classificatoria para que possa chegar até a final.

Para a disputa na capital brasileira, Rayssa chega como a grande favorita para levantar o troféu. Ela que é o principal nome do país na era recente do skate, ja foi campeã no primeiro evento do ano, em Miami, mas acabou não indo para a disputa na Califórnia. O Esporte Espetacular irá transmitir a final às 11h15 (de Brasília).

➡️Estádio da Premier League entra na mira do Oriente Médio

A nova geração comandada por Rayssa Leal

— Eu saí da geração da Letícia, um pouco do finalzinho da geração da Letícia, eu estou vindo aqui numa nova geração das meninas mais novas. Eu também só tenho 17 anos, então estou muito feliz de fazer parte dessa evolução e ver que o cenário do skate brasileiro só basta um pouquinho de incentivo. Então a gente consegue ver muitas meninas andando, a Manu, a Duda, que estão vindo em peso, dando várias manobras diferentes que a gente já não vê normalmente nos campeonatos ou nas pistas, então eu fico muito animada com esse skate voltando para os campeonatos também e para as ruas — ressalta Rayssa Leal.