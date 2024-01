A Seleção Brasileira Masculina de Vôlei tem mais uma grande missão antes dos Jogos Olímpicos de Paris, na ocasião é a competição anual, Liga das Nações. Neste ano, a primeira semana do torneio será realizada no Rio de Janeiro, a segunda no Japão e a terceira nas Filipinas. O evento começa no dia 21 de maio.