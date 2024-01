O Comitê Olímpico do Brasil (COB) anunciou nesta quinta-feira (18), que irá transmitir ao vivo os jogos da Superliga B 2024 de vôlei. Em parceria com a NSports, o canal de streaming do Comitê Olímpico do Brasil (COB) vai exibir tanto as partidas dos times femininos quanto masculinos na abertura da temporada de transmissões de competições esportivas do canal em 2024. As partidas também serão exibidas no YouTube do Time Brasil.