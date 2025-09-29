Entre os dias 24 e 28 de setembro, a Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, sediou os jogos do Elite 16, categoria principal do Circuito Mundial de Vôlei de Praia. Já nesta semana, as quadras receberão partidas do Circuito Brasileiro, que começa nesta quarta-feira (1). A final está marcada para o próximo domingo (5).

Carol Solberg e Rebecca, vencedoras do Elite 16 no Rio, estão entre as duplas participantes. Além delas, Duda e Ana Patrícia, atuais campeãs olímpicas, também voltam à ação, após se resguardarem na etapa do Circuito Mundial. No masculino, Evandro e Arthur Lanci, em ótima fase na temporada, despontam como favoritos.

Carol e Rebecca comemoram vitória no Elite 16 (Foto: Amadeus Galiotto)

Formato de disputa

Cada etapa do Circuito Brasileiro de vôlei de praia é dividida nas categorias Top e Aberto. O Top acontece de sexta a domingo e reúne 16 duplas: as 13 melhores colocadas no ranking brasileiro, os campeões do Aberto na etapa anterior e duas duplas que entram por convite.

Já o Aberto, importante para a soma de pontos no ranking, começa quinta e vai até sábado. A disputa conta com 16 equipes no torneio principal: as seis melhores colocadas no ranking depois da definição do Top 16, duas duplas convidadas e oito duplas classificadas após passar pelo qualifying.

Etapa anterior do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia

A última etapa do Brasileiro foi disputada em João Pessoa, Paraíba, entre os dias 10 e 14 de setembro. No feminino, as campeãs foram Duda e Ana Patrícia, que venceram Thamela e Vic na final, por 2 sets a 1.

Já no masculino, Evandro e Arthur Lanci conquistaram o segundo ouro seguido em etapas do Brasileiro. Em João Pessoa, venceram Manaus e Vilsomar por 2 sets a 0.

No Aberto, Anderson Melo/ Bonilha e Teresa/ Rosimeire foram os grandes campeões. Com isso, as duplas garantiram vaga no Top 16 da etapa do Rio de Janeiro.