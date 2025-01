O ATP Next Gen Finals é um torneio exclusivo para os melhores jogadores de até 20 anos no circuito profissional de tênis. Criado em 2017, o evento se destaca por reunir as futuras estrelas do esporte, apresentar inovações tecnológicas e oferecer um formato de competição diferenciado. Em 2024, o brasileiro João Fonseca entrou para a história ao se tornar o primeiro atleta do país a conquistar o título, consolidando sua posição como uma das grandes promessas do tênis mundial. O Lance! te conta tudo sobre o ATP Next Gen Finals.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

O que é o ATP Next Gen Finals?

O ATP Next Gen Finals é organizado pela Associação dos Tenistas Profissionais (ATP) e reúne os sete melhores jogadores do ranking sub-20 da temporada, além de um oitavo jogador que participa como wildcard. O torneio tem como objetivo destacar jovens talentos e proporcionar experiências competitivas de alto nível em um formato único.

Desde sua criação, o evento introduziu uma série de mudanças nas regras e na estrutura dos jogos, permitindo que novas ideias fossem testadas no circuito. Algumas dessas inovações incluem o uso de arbitragem 100% eletrônica (Hawk-Eye Live), formato de melhor de cinco sets com sets curtos (primeiro a quatro games), e comunicação entre jogadores e treinadores por meio de fones de ouvido.

continua após a publicidade

O torneio foi realizado em Milão, na Itália, entre 2017 e 2022, mas em 2023 foi transferido para Jeddah, na Arábia Saudita, onde também aconteceu a edição de 2024, vencida por João Fonseca.

Como funciona o torneio?

O formato do ATP Next Gen Finals é simples e dinâmico. A competição é disputada ao longo de cinco dias, com os jogadores divididos em dois grupos de quatro atletas. Cada tenista enfrenta os outros competidores do seu grupo em partidas de fase classificatória. Os dois melhores de cada grupo avançam para as semifinais, e os vencedores disputam a final.

continua após a publicidade

Diferentemente dos torneios tradicionais, o ATP Next Gen Finals adota regras experimentais, como:

Sets curtos: vence o set quem alcançar quatro games, com tiebreak em caso de 3-3. No-Ad scoring: não há vantagem nos games; em caso de 40-40, o próximo ponto define o vencedor do game. Lets válidos no saque: se a bola tocar na fita e cair na área de saque, o ponto continua. Uso do Hawk-Eye Live: elimina a necessidade de juízes de linha, com marcações feitas exclusivamente por tecnologia. Interação com o público: ao contrário dos torneios tradicionais, o público pode se movimentar durante os jogos, exceto nas áreas de saque.

Essas mudanças tornam os jogos mais rápidos, dinâmicos e atrativos para o público jovem, além de permitir que a ATP avalie a viabilidade de implementar essas ideias em outros torneios.

Todos os vencedores do ATP Next Gen Finals

Campeões por ano

2017 (Milão): Chung Hyeon (Coreia do Sul) venceu Andrey Rublev (Rússia) – 3–4(5–7), 4–3(7–2), 4–2, 4–2

Chung Hyeon (Coreia do Sul) venceu Andrey Rublev (Rússia) – 3–4(5–7), 4–3(7–2), 4–2, 4–2 2018 (Milão): Stefanos Tsitsipas (Grécia) venceu Alex de Minaur (Austrália) – 2–4, 4–1, 4–3(7–3), 4–3(7–3)

Stefanos Tsitsipas (Grécia) venceu Alex de Minaur (Austrália) – 2–4, 4–1, 4–3(7–3), 4–3(7–3) 2019 (Milão): Jannik Sinner (Itália) venceu Alex de Minaur (Austrália) – 4–2, 4–1, 4–2

Jannik Sinner (Itália) venceu Alex de Minaur (Austrália) – 4–2, 4–1, 4–2 2020: Torneio cancelado devido à pandemia de COVID-19

Torneio cancelado devido à pandemia de COVID-19 2021 (Milão) : Carlos Alcaraz (Espanha) venceu Sebastian Korda (EUA) – 4–3(7–5), 4–2, 4–2

: Carlos Alcaraz (Espanha) venceu Sebastian Korda (EUA) – 4–3(7–5), 4–2, 4–2 2022 (Milão): Brandon Nakashima (EUA) venceu Jiří Lehečka (República Tcheca) – 4–3(7–5), 4–3(8–6), 4–2

Brandon Nakashima (EUA) venceu Jiří Lehečka (República Tcheca) – 4–3(7–5), 4–3(8–6), 4–2 2023 (Jeddah): Hamad Medjedovic (Sérvia) venceu Arthur Fils (França) – 3–4(6–8), 4–1, 4–2, 3–4(9–11), 4–1

Hamad Medjedovic (Sérvia) venceu Arthur Fils (França) – 3–4(6–8), 4–1, 4–2, 3–4(9–11), 4–1 2024 (Jeddah): João Fonseca (Brasil) venceu Learner Tien (EUA) – 2–4, 4–3(10–8), 4–0, 4–2

A trajetória de João Fonseca no torneio

João Fonseca entrou no ATP Next Gen Finals como um dos principais destaques da temporada sub-20, tendo acumulado grandes resultados no circuito Challenger e em torneios de base. Aos 18 anos, o brasileiro demonstrou maturidade e consistência ao superar adversários de alto nível.

Na fase de grupos, Fonseca venceu dois dos três jogos, garantindo sua classificação para as semifinais. Na etapa eliminatória, enfrentou o francês Luca Van Assche, vencendo em sets diretos e mostrando um jogo agressivo e sólido.

A final foi disputada contra o norte-americano Learner Tien, um dos favoritos ao título. Após perder o primeiro set, João se recuperou com uma atuação impecável nos sets seguintes, conquistando a vitória por 2-4, 4-3(10-8), 4-0, 4-2. A conquista marcou um momento histórico para o tênis brasileiro, destacando João Fonseca como um dos grandes talentos da nova geração.

A importância do ATP Next Gen Finals

Embora o ATP Next Gen Finals não distribua pontos para o ranking, ele é considerado uma vitrine importante para jovens jogadores que desejam consolidar suas carreiras no circuito profissional. Muitos dos participantes do torneio já alcançaram posições de destaque no ranking da ATP, como Carlos Alcaraz, Stefanos Tsitsipas, Jannik Sinner e Daniil Medvedev, que utilizaram o evento como um trampolim para o sucesso.

Além disso, o torneio permite que a ATP teste mudanças estruturais que podem ser aplicadas em competições futuras. Inovações como o Hawk-Eye Live e o shot clock (cronômetro para o saque) começaram no ATP Next Gen Finals antes de serem implementadas nos Grand Slams e outros torneios do circuito.

João Fonseca e o futuro do tênis brasileiro

A vitória de João Fonseca no ATP Next Gen Finals reforça o potencial do Brasil no cenário internacional do tênis. Ele segue os passos de outros grandes nomes brasileiros, mas com a vantagem de integrar uma nova geração que cresce em um ambiente esportivo mais globalizado e competitivo.

Com sua conquista, João não apenas escreve seu nome na história do torneio, mas também inspira uma nova leva de jovens tenistas brasileiros a sonhar com o topo do ranking mundial. Sua trajetória no ATP Next Gen Finals é um exemplo de determinação, talento e preparo técnico.