Emilly Marcondes é eleita a melhor jogadora de futsal do mundo

Emilly Marcondes foi eleita a melhor jogadora de futsal do mundo pela Futsal Planet, nesta quarta-feira (15). A brasileira atua pelo Burela, da Espanha e teve um ano brilhante com títulos importantes e se destacando pela habilidade, capacidade e boas decisões nos momentos cruciais.

A pivô brasileira foi fundamental na conquista da Liga Espanhola 2023/24 e do Torneio Internacional de Futsal Feminino, disputado em Santa Catarina. Gols decisivos e visão de jogo são as características principais de Emilly em quadra.

Emilly foi a 15º brasileira que conquistou o prêmio de melhor jogadora do mundo. Desde 2007, as atletas brasileiras da modalidade domina a premiação, demonstrando a qualidade técnica e o talento que o país possui na modalidade. Atualmente, Emilly é uma das principais referências no futsal feminino no mundo.

Emilly com a taça da Liga Espanhola 2023/24 (Foto: Reprodução)

Evolução do Futsal Brasileiro

Desde a criação da modalidade, o Brasil tem sido um dos protagonistas do futsal mundial. Com uma história rica em títulos e conquistas, o país continua a produzir atletas de alto nível que se destacam nos principais torneios.

No masculino, o Brasil é o atual campeão da Copa do Mundo de Futsal. A competição foi realizada no Uzbequistão no ano de 2024. A Seleção Brasileira venceu a Argentina por 2 a 1 e levou o sexto título mundial (1989, 1992, 1996, 2008, 2012 e 2024). A Amarelinha ampliou a hegemonia de títulos sobre os outros países campeões na era Fifa do futsal (desde 1989): a Espanha tem dois, além de Portugal e Argentina, com um, cada.