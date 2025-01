Dyego Zuffo foi eleito o melhor jogador de futsal do mundo em 2024. O campeão e bola de ouro da Copa do Mundo de Futsal venceu o prêmio realizado pelo portal Futsal Planet nesta quarta-feira (15). A premiação é reconhecida como a mais importante do mundo da modalidade.

Além de Dyego, outro jogador da Seleção Brasileira de Futsal ganhou um prêmio importante. O pivô Pito foi eleito o melhor do mundo em sua posição em setembro de 2024. Os dois jogadores atuam pelo Barcelona.

Outros nomes do Brasil estavam na lista dos melhores do mundo de 2024 pela Futsal Planet: Marcel, destaque da Seleção Brasileira na conquista do hexa e o artilheiro da Copa do Mundo, e Lucão. O último jogador hoje atua no Movistar Inter, mas foi indicado pela temporada passada no Jimbee Cartagena, ambas equipes da Espanha.

Atual campeão da Copa do Mundo de Futsal

Dyego na final da Copa do Mundo de Futsal (Foto: Leto Ribas/CBF)

O Brasil é o atual campeão da Copa do Mundo de Futsal. A competição foi realizada no Uzbequistão no ano de 2024. A Seleção Brasileira venceu a Argentina por 2 a 1 e levou o sexto título mundial (1989, 1992, 1996, 2008, 2012 e 2024). A Amarelinha ampliou a hegemonia de títulos sobre os outros países campeões na era Fifa do futsal (desde 1989): a Espanha tem dois, além de Portugal e Argentina, com um cada.