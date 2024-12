Atleta de time da Liga Nacional de Futsal morre aos 31 anos, no Paraná André Augusto, do Marreco Futsal, faleceu aos 31 anos, no Paraná

André Augusto atuava pelo Marreco Futsal (Foto: Reprodução/Instagram) André Augusto atuava pelo Marreco Futsal (Foto: Reprodução/Instagram)