Na estreia como profissional, Whindersson Nunes perde para Neeraj Goyat

Whindersson Nunes foi derrotado por Neeraj Goyat nesta sexta-feira (15), na estreia do influenciador no boxe profissional, no AT&T Stadium, em Arlington, Texas (EUA). O indiano conseguiu neutralizar o brasileiro e venceu por decisão unânime dos árbitros (59-55, 60-54 e 60-54), após seis rounds. O combate abriu o card principal da noite, que conta com a luta entre Mike Tyson e Jake Paul.

Lenda na Índia, Neeraj foi confiante para o primeiro round. O indiano apostou na guarda baixa, com esquivas rápidas e acertando os melhores golpes. No segundo round, o cenário foi o mesmo, com Goyat melhor nas ações ofensivas e provocando o brasileiro sem se defender. Resistente, o Whindersson continuou em pé e sem se abalar com os socos sofridos.

No terceiro round, o indiano aparentou cansaço, mas seguiu melhor. Whindersson conseguiu crescer no combate, mas sofreu com jabs novamente. Atrás na pontuação, o brasileiro teve que arriscar mais para buscar o nocaute, mas não conseguiu surpreender Neeraj, que seguiu se defendendo bem e contra-atacando melhor ainda.

No round decisivo, Goyat não deixou Whindersson crescer na luta e seguiu atacando mais. O indiano deixou o brasileiro em situações delicadas algumas vezes, mas não o nocauteou. No final da luta, Neeraj Goyat venceu por decisão unânime dos juízes.

Neeraj Goyat comemora a vitória sobre Whindersson Nunes (Foto: Timothy A. Clary/AFP)

Com a derrota, Whindersson Nunes estreou com derrota no cenário profissional. O influenciador amargou a terceira derrota no cartel, que conta com duas vitórias e dois empates.