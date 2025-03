A campeã olímpica Rebeca Andrade agradeceu aos elogios de Nadia Comaneci, primeira ginasta feminina a conquistar um 10. A atleta também falou sobre a indicação ao Laureus na categoria "retorno do ano". As declarações foram feitas em coletiva de imprensa na última sexta-feira (14) durante o CBC Expo 2025.

— Estou muito honrada por ter uma "ídola" como ela falando assim sobre mim. É um orgulho enorme, além de ser a valorização do nosso trabalho. Então, ser vista dessa forma é algo muito significativo para mim, é muito grandioso — respondeu a atleta.

Atleta histórica da ginástica artística, a romena Nadia Comaneci rasgou elogios à campeã olímpica Rebeca Andrade. A romena disse que a atleta "define o esporte" ao "Olympics.com".

— Quando ganhou a medalha de ouro Olímpica em Tóquio 2020, eu fui até ela e disse: 'Você se lembra da vez que veio para Oklahoma?" Ela riu. — recordou a veterana, que conheceu Rebeca Andrade quando a brasileira era criança.

Rebeca Andrade e Nadia Comaneci juntas na COB Expo (Foto: Foto: Léo Barrilari/COB)

— Costumamos organizar uma competição chamada "Nadia Invitational", em Oklahoma. Uma competição onde temos de 800 a 1000 crianças competindo. Rebeca Andrade tinha dez anos quando participou do Nadia Invitational. Eu admiro a Rebeca, eu amo a sua ginástica. Ela define o esporte porque tem arte e acrobacia — relembrou Comaneci.

Rebeca Andrade fala de indicação ao Laureus

No Prêmio Laureus, Rebeca Andrade foi indicada à categoria "retorno do ano", que celebra atletas ou equipes que fizeram uma volta histórica ao esporte. A indicação da brasileira é por conta das três medalhas individuais conquistadas em Paris, incluindo um ouro olímpico, após superar três lesões no Ligamento Cruzado Anterior (LCA). Sobre a indicação, a atleta disse:

— Me sinto honrada pela indicação. Só por ter sido indicada a algo é muito grandioso. Torço para dar tudo certo, mas só de estar lá e de poder ser vista dessa forma e poder representar o povo brasileiro, dentro e fora do esporte, é maravilhoso

Rebeca Andrade na cerimônia de abertura do Rio Open 2025 (Foto: Reprodução/RioOpen)

Além de Rebeca Andrade, os atletas Caeleb Dressel (natação), Lara Gut-Behrami (esqui alpino), Marc Márquez (motociclismo), Rishabh Pant (críquete) e Ariarne Titmus (natação) foram indicados à categoria. Rebeca Andrade é a segunda brasileira a ser indicada na categoria: Ronaldo Fenômeno foi o ganhador em 2003.