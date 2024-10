Em jogo morno, Bengals vencem Giants e respiram na NFL

Pela semana seis da NFL, o Cincinatti Bengals venceu o New York Giants por 17 a 7, neste domingo (13), no MetLife Stadium, em Nova Iorque, e respira na temporada. Em um jogo marcado pelas defesas, a equipe de Joe Burrow levou a melhor e agora soma duas vitórias e quatro derrotas. No outro lado, o time de Daniel Jones fez um grande trabalho na defesa, mas pecou no ataque.

A semana seis da NFL ainda não acabou, já que nesta segunda-feira (14), o New York Jets recebe o Buffalo Bils, às 21h15 (horário de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Iorque. O duelo é importante, principalmente para o time de Nova Iorque, que trocou de treinador durante a semana.

🏈 COMO FOI O JOGO?

O jogo parecia que seria marcado pelos ataque, já que na primeira campanha, Joe Burrow, quarterback dos Bengals, correu para 47 jardas e anotou um belíssimo touchdown. Porém, a partida esfriou, com os dois ataques não conseguindo passar pelas defesas. No final do primeiro quarto, Daniel Jones, dos Giants, sofreu uma interceptação, logo depois, a defesa de Nova Iorque forçou um fumble, mas não aproveitou o turnover.

Na volta do intervalo, os Giants reagiram e depois de uma falta de interferência de passe na endzone, o time de Nova Iorque conseguiu empatar o jogo com um touchdown terrestre de Tyrone Tracy Jr.. Na volta dos Bengals, o time conseguiu um field goal, deixando o placar 10 a 7. A equipe de Daniel Jones teve a chance do empate, mas o kicker Greg Joseph errou o FG de 47 jardas.

O jogo prosseguiu com domínio das defesas, até que nos minutos finais, os Bengals liquidaram a partida com um touchdown terrestre de 35 jardas com Chase Brown. Os Giants buscaram o milagre, mas saíram derrotados.

🏈 CLASSIFICAÇÃO DAS DIVISÕES DA NFL:

NFC Leste:

1º Washignton Commanders (4-2)

2º Philadelphia Eagles (3-2)

3º Dallas Cowboys (3-3)

4º New York Giants (2-4)

NFC Oeste:

1º San Francisco 49ers (3-3)

2º Seattle Seahawks (3-3)

3º Arizona Cardinals (2-4)

4º Los Angeles Rams (1-4)

NFC Norte:

1º Minnesota Vikings (5-0)

2º Detroit Lions (4-1)

3º Chicago Bears (4-2)

4º Green Bay Packers (4-2)

NFC Sul:

1º Atlanta Falcons (4-2)

2º Tampa Bay Buccaneers (4-2)

3º New Orleans Saints (2-4)

4º Carolina Panthers (1-5)

AFC Leste:

1º Buffalo Bills (3-2)*

2º New York Jets (2-3)*

3º Miami Dolphins (2-3)

4º New England Patriots (1-5)

AFC Oeste:

1º Kansas City Chiefs (5-0)

2º Los Angeles Chargers (3-2)

3º Denver Broncos (3-3)

4º Las Vegas Raiders (2-4)

AFC Norte:

1º Baltimore Ravens (4-2)

2º Pittsburgh Steelers (4-2)

3º Cincinnati Bengals (2-4)

4º Cleveland Browns (1-5)

AFC Sul:

1º Houston Texans (5-1)

2º Indianapolis Colts (3-3)

3º Tennessee Titans (1-4)

4º Jacksonville Jaguars (1-5)