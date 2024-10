Sabalenka grudará em Swiatek e chegará no WTA Finals como a Nº1

Sabalenka ganhou 1000 pontos com o tricampeonato consecutivo em Wuhan e subirá para 9716 pontos na próxima atualização nesta segunda-feira (14). Ela reduziu para apenas 69 pontos a desvantagem para a polonesa Iga Swiatek, que não jogou nenhum torneio na Ásia.

A certeza é que a bielorrussa chegará ao WTA Finals, torneio que reúne as oito melhores tenistas da temporada, como a número 1. Os pontos do Finals de 2023 caem antes da abertura do torneio na Arábia Saudita. Desta forma, Swiatek perde os pontos do título do ano passado e Sabalenka da campanha até a semifinal.

Isso significa que Swiatek e Sabalenka chegam ao último torneio do ano disputando ponto a ponto quem vai terminar a temporada na liderança do ranking da WTA.

Sabalenka venceu Zheng, número 7 do mundo, por 2 sets a 1, com parciais de 6/3, 5/7 e 6/3. Campeã em Wuhan em 2018 e 2019, a bielorussa conquistou o tri de maneira consecutiva (o torneio não foi disputado de 2020 a 2023 por conta da pandemia). Agora, Aryna soma 17 jogos e 17 vitórias na competição chinesa.