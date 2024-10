Com placares elásticos, veja como foram os duelos de domingo (13) da NFL

Com direito a grandes pontuações, os jogos do domingo (13) da semana seis na NFL foram recheados de surpresas. Partida em Londres e placares elásticos foram os grandes destaques do dia que ainda não acabou, já que, às 21h15, acontece o Sunday Night Football entre New York Giants e Cincinnati Bengals. Na segunda-feira (14), no mesmo horário, terá New York Jets e Buffalo Bills.

Na semana cinco, Kansas City Chiefs, Los Angeles Rams, Miami Dolphins e Minnesota Vikings folgaram e não jogaram. No próximo domingo, Chicago Bears e Dallas Cowboys estarão de "bye week".

🏈 (2-4) NEW ORLEANS SAINTS 27 X 51 TAMPA BAY BUCCANEERS (4-2)

Sem Derek Carr, lesionado, o New Orleans Saints perdeu para o Tampa Bay Buccaneers para seguir a má fase. Com Baker Mayfield em modo "kamikaze", com 4 touchdowns e três interceptações, os Bucs começaram bem, abrindo 17 pontos no primeiro quarto, mas contavam com a virada relâmpago do time da casa, que marcou 27 pontos para virar a partida, mas pesou a ausência de Carr.

(Foto: Chris Graythen / AFP)

Com o reserva, Spencer Rattler, os Saints sucumbiram no segundo tempo. O QB reserva teve duas interceptações e a defesa apagou, ao sofrer 27 pontos na reta final da partida.

🏈 (4-2) BALTIMORE RAVENS 30 X 23 WASHINGTON COMMANDERS (4-2)

Em um dos duelos mais equilibrados da semana, o Baltimore Ravens conseguiu frear os Commanders e venceu a partida. Mesmo com uma interceptação, Lamar Jackson teve uma grande atuação ao passar das 350 jardas e um touchdown. Outro destaque foi o running back Derrick Henry, que correu para 132 jardas e anotou dois touchdowns. Mesmo com a derrota, o quaterback calouro dos Commanders, Jayden Daniels, não se intimidou. O jovem jogador passou das 270 jardas, com dois touchdowns e nenhuma interceptação.

(Foto: Rob Carr / AFP)

No placar, os Ravens foram superiores na partida, com bom jogo corrido e a defesa terrestre anulando os running backs dos Commanders. No último quarto, Baltimore vencia por 27 a 13, mas Daniels foi para o tudo ou nada e conseguiu encurtar a vantagem para 30 a 23, mas tarde demais.

🏈 (3-3) DALLAS COWBOYS 9 X 47 DETROIT LIONS (4-1)

Em um confronto que prometia equilíbrio, foi um verdadeiro massacre. Em uma atuação desastrosa do ataque e da defesa dos Cowboys, os Lions passearam no AT&T Stadium, no Texas, e venceram por 38 pontos de vantagem. Nada deu certo para Dallas, principalmente por mais uma exibição ruim de Dak Prescott, que teve apenas 178 jardas, nenhum touchdown e duas interceptações.

(Foto: Sam Hodde / AFP)

Do outro lado, Detroit aproveitou o apagão da defesa adversária para anotar 47 pontos. Quarterback do time, Jared Goff passou para 315 jardas e três touchdowns. Porém, os Lions se preocupam com o defensive line Aidan Hutchinson, que sofreu uma fratura na perna.

🏈 CONFIRA OS OUTROS RESULTADOS DA SEMANA SEIS DA NFL:

(3-3) Seattle Seahawks 24 x 36 San Francisco 49ers (3-3)

(4-2) Chicago Bears 35 x 16 Jacksonville Jaguars (1-5)

(4-2) Green Bay Packers 34 x 13 Arizona Cardinals (2-4)

(1-4) Tennessee Titans 17 x 20 Indianapolis Colts (3-3)

(1-5) New England Patriots 21 x 41 Houston Texans (5-1)

(3-2) Philadelphia Eagles 20 x 16 Cleveland Browns (1-5)

(3-3) Denver Broncos 16 x 23 Los Angeles Chargers (3-2)

(2-4) Las Vegas Raiders 13 x 32 Pittsburgh Steelers (4-2)

(1-5) Carolina Panthers 20 x 38 Atlanta Falcons (4-2)

🏈 CLASSIFICAÇÃO DAS DIVISÕES DA NFL:

NFC Leste:

1º Washignton Commanders (4-2)

2º Philadelphia Eagles (3-2)

3º Dallas Cowboys (3-3)

4º New York Giants (2-3)*

NFC Oeste:

1º San Francisco 49ers (3-3)

2º Seattle Seahawks (3-3)

3º Arizona Cardinals (2-4)

4º Los Angeles Rams (1-4)

NFC Norte:

1º Minnesota Vikings (5-0)

2º Detroit Lions (4-1)

3º Chicago Bears (4-2)

4º Green Bay Packers (4-2)

NFC Sul:

1º Atlanta Falcons (4-2)

2º Tampa Bay Buccaneers (4-2)

3º New Orleans Saints (2-4)

4º Carolina Panthers (1-5)

AFC Leste:

1º Buffalo Bills (3-2)*

2º New York Jets (2-3)*

3º Miami Dolphins (2-3)

4º New England Patriots (1-5)

AFC Oeste:

1º Kansas City Chiefs (5-0)

2º Los Angeles Chargers (3-2)

3º Denver Broncos (3-3)

4º Las Vegas Raiders (2-4)

AFC Norte:

1º Baltimore Ravens (4-2)

2º Pittsburgh Steelers (4-2)

3º Cincinnati Bengals (1-4)*

4º Cleveland Browns (1-5)

AFC Sul:

1º Houston Texans (5-1)

2º Indianapolis Colts (3-3)

3º Tennessee Titans (1-4)

4º Jacksonville Jaguars (1-5)