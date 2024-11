Em jogo equilibrado, Goiás vence Praia Clube pela Superliga Masculina de Vôlei

Em grande jogo, o Goiás venceu o Praia Clube por 3 sets a 2 (25/23, 21/25, 25/21, 23/25 e 15/12), nesta quarta-feira (20), no Ginásio Sesi Vila Canaã, pela sexta rodada da Superliga Masculina de Vôlei. Ambas as equipes alternaram no domínio da partida, mas a equipe do Centro-Oeste levou a melhor e surpreendeu o time mineiro.

continua após a publicidade

➡️ Brasileiro é eleito novo presidente da Federação Internacional de Vôlei

A equipe goiana subiu para a antepenúltima posição com a vitória, com cinco pontos. Já o Praia perdeu a oportunidade de ultrapassar o Minas, e segue em terceiro, com 11 unidades. A sexta rodada da Superliga Masculina de Vôlei segue nos próximos dias, com dois jogos na quinta (21) e no sábado (23), e uma partida no domingo (24).

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Na quinta-feira (21), o Blumenau encara o Suzano, às 18h30 (horário de Brasília), no Ginásio Galegão, em Santa Catarina. Logo depois, às 21h30, o Sesi-SP recebe o Joinville, no SESI Vila Leopoldina. No sábado (23), o Guarulhos enfrenta o Cruzeiro, no Ginásio da Ponte Grande, às 11h, e na parte da noite, o São José visita o Vôlei Renata, às 21h30, no Ginásio do Taquaral. E para fechar a rodada, no domingo (24), o Neurologia Ativa tem duelo contra o Minas, às 11h, no Ginásio do CSU.

continua após a publicidade

O Cruzeiro é o líder da Superliga Masculina (Foto: Sada Cruzeiro)

Na tabela, o Cruzeiro é o líder da competição, com seis jogos e seis vitórias, e 16 pontos, seguido pelo Minas e o Praia, com 11 unidades. Na parte debaixo da tabela, o Goiás respira um pouco mais com a vitória, mas se encontra na décima colocação, com cinco pontos, na frente do Joinville, com três, e da Neurologia Ativa, com dois.