O Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB) inaugurou, nesta quarta-feira (20), a primeira edição da Expo Brasil Paralímpico, em São Paulo. O evento, uma colaboração com a Reatech, ocorre até 23 de novembro no Centro de Convenções São Paulo Expo, na Zona Sul da cidade. A feira pretende ser um marco na promoção do esporte paralímpico.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

A feira coincide com a 19ª edição da Reatech, a principal feira de inclusão, acessibilidade e reabilitação da América Latina. O evento, que espera receber mais de 40 mil visitantes ao longo de quatro dias, apresenta cerca de 100 marcas expositoras e conta com o apoio de sete mídias parceiras, incluindo o Lance!

Atrações

A Expo Brasil Paralímpico apresenta uma ampla gama de atrações imersivas para experimentar a prática de cada modalidade. Entre as ativações, destacam-se cinco arenas esportivas: tênis de mesa, quadra poliesportiva, escalada, badminton e arena de lutas. Além disso, espaços dedicados à terapia com animais, como a equoterapia (com cavalos), e a Fazendinha permitem a interação com animais, incluindo coelhinhos que já conquistaram o coração do público, como Simba, Algodão e Sansão.

continua após a publicidade

Algoão, coelhinho da exposição de Terapia com Animais. (Foto: Gabriela Guedes/ Lance!)

Atletas no evento

O primeiro dia do evento contou com a presença de atletas paralímpicos como Ricardo Mendonça, Cátia Oliveira. Joyce Oliveira e Carol Moura, que conquistaram o ouro nos Jogos Paralímpicos 2024 no atletismo, tênis de mesa e taekwondo, respectivamente.

Carol Moura opinou sobre a inclusão no esporte paralímpico e destacou a importância do evento como ferramenta de afirmação.

- É claro que a gente precisa primeiro a ressaltar que o esporte é inclusivo quando falamos da base, mas quando é um esporte no alto rendimento, não é inclusivo. Dentro de uma paralimpíada, as pessoas que estão ali são as melhores do mundo. Ele (o esporte) é exclusivo para aqueles que conseguiram chegar lá. O evento é importante para ressaltar essas diferenças, ele precisa fomentar e cultivar o interesse nas pessoas de trabalhar com o esporte e se tornar uma ferramenta de afirmação: 'Eu tenho uma deficiência, mas eu não sou incapaz, eu só faço em um tempo diferente' - afirmou a medalhista.

continua após a publicidade

Palestras e Congresso Paradesportivo Internacional

O evento também sedia o VII Congresso Paradesportivo Internacional, com palestras sobre temas relevantes para o esporte paralímpico. Entre as discussões do dia, destaque para Lesões no Esporte Paralímpico; Esporte Paralímpico e a Deficiência Visual; e Deficiência Intelectual no Paradesporto. As palestras são realizadas em um grande palco, com o público recebendo fones de ouvido para uma melhor experiência auditiva.

Palestras do VII Congresso Paradesportivo Internacional (Foto: Gabriela Guedes/ Lance!)

Expo Brasil Paralímpico 2025

Durante a cerimônia de abertura, Mizael Conrado, presidente do CPB, confirmou a realização da segunda edição do Expo Brasil Paralímpico em novembro de 2025, reforçando o compromisso do comitê com a promoção e o desenvolvimento do esporte paralímpico no Brasil.