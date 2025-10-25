Placar dobrado e Cruzeiro sem vitórias no NBB; veja resultados
Os jogos do NBB deste sábado (25) tiveram placares elásticos e jogadores destaque com mais de 20 pontos. O Cruzeiro saiu derrotado do Ginásio Dona Salomé, no Barro Preto, e continua sem vitórias na liga. Enquanto o Basket Osasco e o Brasília, atropelaram seus adversários com placares centenários. Confira todos os resultados:
Resultados deste sábado (25)
- Mogi 103 x 84 Cruzeiro
- Bauru 82 x 69 Basket Osasco
- Brasília Basket x Rio Claro
➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico
A partida entre Mogi e Cruzeiro foi equilibrada até o intervalo. No entanto, o time mogiano abriu vantagem no placar, principalmente devido ao seu alto aproveitamento nas bolas de três pontos, com 45,2% (14 acertos em 31 tentativas), e um jogo coletivo impecável, onde 11 dos 12 jogadores que entraram em quadra pontuaram. O armador Gabriel foi o destaque, com 21 pontos e seis assistências. Pelo Cruzeiro, o pivô Ansaloni, com 17 pontos, foi o maior pontuador.
A vitória do Bauru sobre o Basket Osasco por 82 a 69, teve o armador Gemerson com uma grande atuação, anotando 26 pontos. Na última partida do dia, o Brasília Basket atropelou o Rio Claro por 109 a 57 e os destaque foram para Brunão, co 26 pontos e dez rebotes.
➡️Finalista do Campeonato Paulista, Mogi quer entrar na elite do NBB
Agenda no NBB
- Botafogo x Unifasisa - domingo (26), às 11h
- São José x Vasco - segunda (27), às 19h30
- Pato Basquete x Minas - segunda (27), às 19h30
- Franca x Caxias do Sul - terça (28), ás 19h
- Bauru x Corinthians - terça (28), ás 19h30
- Rio Claro x Paulistano - terça (28), ás 20h30
