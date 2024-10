Em dupla, Hugo Calderano e Bruna Takahashi estreiam com vitória no Pan-Americano

Cinco anos após a primeira vez, o casal Hugo Calderano e Bruna Takahashi voltaram a jogar juntos como duplas mistas em um torneio oficial de tênis de mesa. Os brasileiros venceram os guatemalecos Sergio Carrillo e Hidalynn Zapata por 3 sets a 0 (11/1, 11/7 e 11/3), neste domingo (13), em El Salvador. Com o resultado, os mesatenistas do Brasil avançaram Campeonato Pan-Americano.

Mesmo sem ranking por não jogarem juntos como dupla, Calderano e Takahashi mostraram entrosamento e venceram sem dificuldades. Logo no primeiro set, os brasileiros venceram por 11/1. Na segunda parcial, Sergio Carrillo e Hidalynn Zapata melhoraram, mas Hugo e Bruna conseguiram segurar a reação e abriram 2 a 0 com a parcial de 11/7. No set final, os brasileiros voltaram a dominar e fecharam a partida com 11/3.

Com a vitória, Hugo e Bruna se classificaram para as oitavas de final e agora enfrentarão os mexicanos Rogelio Castro e Arantxa Cossio Aceves. Além do casal, o Brasil tem outra dupla, composta por Guilherme Teodoro e Giulia Takahashi e que também está nas oitavas de final.

Hugo Calderano, sexto no ranking mundial, e Bruna Takahashi, 19ª, são os principais mesa-tenistas do Brasil e destaques continentais. Eles jogaram juntos apenas uma vez, no Aberto da Hungria de 2019, quando passaram pelo qualifying, mas caíram na estreia da chave principal.

Calderano vem focando na disputa individual há alguns anos e, por isso, tem participado de torneios de duplas apenas em eventos específicos, como os Jogos Pan-Americanos (duplas masculinas). Já Bruna fez dupla mista com Vitor Ishiy nos últimos anos. Ishiy e Bruna, aliás, representaram o Brasil nos Jogos Olímpicos de Paris-2024 e foram vice-campeões do Pan-Americano no ano passado.