Aaron Gordon decide no fim e Nuggets vencem Thunder nos Playoffs da NBA

O Denver Nuggets venceu o Oklahoma City Thunder por 121 a 119, no primeiro jogo dos playoffs da NBA desta segunda-feira (5), no Paycom Center. A partida foi equilibrada, mas OKC controlava a vantagem que tinha construído no segundo quarto. Porém, no fim, com o talento de Nikola Jokic, com 42 pontos e 22 rebotes, e a cesta decisiva de Aaron Gordon, equipe do Colorado virou nos segundos finais para vencer fora de casa.

A segunda partida entre Oklahoma City Thunder e Denver Nuggets será realizada na quarta-feira (7), no Paycom Center, em Oklahoma, às 22h30.

Como foi a partida entre Thunder x Nuggets?

A partida começou equilibrada, mas com leve superioridade para os Nuggets, que conseguiram 13 a 8 e depois 24 a 16, com Jamal Murray aproveitando as chances no garrafão para pontuar. Na reta final, Shai Gilgeous-Alexander e Chet Holmgren apareceram e Oklahoma conseguiu a virada, 27 a 26.

No segundo quarto, o Thunder aproveitou a sequência positiva e conseguiu ampliar a vantagem para nove pontos, 35 a 26, com Alex Caruso e Carson Wallace marcando seis pontos. Após tempo técnico dos Nuggets, o time de Denver conseguiu se recolocar na partida, mas sofrendo no ataque, principalmente pelas grandes ações defensivas de Caruso, que já tinha três roubos de bola. No fim, os visitantes marcaram quatro pontos seguidos e foram para o intervalo atrás por 10, 60 a 50.

Shai Gilgeous-Alexander, do Oklahoma City Thunder, em ação contra o Denver Nuggets (Foto: Sam Hodde/AFP)

Depois do intervalo, os times alternaram no controle da partida. Os Nuggets até conseguiam pontuar, mas sem êxito em frear o ataque do Thunder, que, com bolas de três, abriu 14 pontos de vantagem faltando quatro minutos para o último quarto, 82 a 68. Porém, Denver reagiu e após três faltas seguidas, diminuíram a desvantagem para cinco pontos, 82 a 77. OKC voltou a pontuar, mas os visitantes conseguiram manter e foram para o quarto decisivo perdendo por 90 a 85.

No último quarto, Oklahoma começou bem, com Alex Caruso anotando quatro pontos seguidos e Jalen Williams com seis, deixando o placar 100 a 88. Após troca de pontos, a vantagem voltou a 10 pontos, por 108 a 98, com cinco minutos para o fim. Na reta final, Nikola Jokic, mesmo com cinco faltas, apareceu e ajudou a equipe de Denver a cortar a desvantagem para quatro pontos faltando dois minutos para o fim, 115 a 111.

Nikola Jokic teve duplo-duplo de 42 pontos e 22 rebotes na vitória do Denver Nuggets sobre o Oklahoma City Thunder (Foto: Garrett Ellwood/AFP)

Com um minuto no relógio, Nikola Jokic acertou uma grande cesta de três, deixando o placar 115 a 114. Após conseguirem se defender, os Nuggets tiveram duas chances para virar, mas Russell Westbrook não converteu do perímetro e Aaron Gordon foi bloqueado após pegar o rebote ofensivo.

Com estratégia de faltas dos visitantes, o Thunder teve a chance de matar o jogo, quando vencia por 119 a 118, mas Chet Holmgren errou os dois lances livres e com dois segundos para o fim, Aaron Gordon converteu uma cesta de três pontos para dar a vitória para os Nuggets por 121 a 119.