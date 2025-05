O encontro inédito entre Minnesota Timberwolves e Golden State Warriors animará pela primeira vez os playoffs da NBA 2024/25. Apesar de nunca terem se enfrentado na pós-temporada, o confronto era muito aguardado desde 2023, quando Anthony Edwards declarou que gostaria de duelar contra o Warriors. A motivação do ala, no entanto, é poder encarar o Draymond Green, veterano da Califórnia, por seu famoso "trash talk".

– Quero jogar contra os Warriors (nos playoffs). Onde quer que eles estejam, quero chegar até eles. Porque o Draymond fala muita merda… – respondeu Edwards, ao ser questionado o que ele esperava para temporada de 2023/24.

Naquela edição, as equipes não acabaram se encontrando na pós-temporada, já que o Warriors não chegou a se classificar para os playoffs. O time liderado por Stephen Curry terminou a fase regular na décima colocação e se foi para o play-in, mas logo foi eliminado pelo Sacramento Kings na primeira etapa.

Por outro lado, o Timberwolves construiu uma campanha sólida que rendeu a terceira posição e a vaga direta para a pós-temporada. "Antman" liderou os Wolves em duelos com grandes nomes da NBA. A equipe de Minnesota varreu o Phoenix Suns, de Kevin Durant, na primeira rodada e também derrotou o Denver Nuggets, de Nikola Jokic, em sete jogos.

A equipe, no entanto, bateu na trave nos playoffs da NBA 2023/24. Na respectiva campanha, o Minnesota perdeu na final de Conferência para o Dallas Mavericks, que na época ainda tinha Luka Doncic como líder.

Como chegam o Wolves e Warriors?

O sucesso do Minnesota Timberwolves na atual pós-temporada é inegável. Com um elenco forte e atuações sólidas, a equipe superou o famoso bordão "Lakers in 5" e derrotou o Los Angeles Lakers, da dupla entre LeBron James e Doncic, em uma série por 4 a 1. Agora, Anthony Edwards realizará o seu "desejo" antigo de enfrentar o Golden State Warriors.

O time de San Francisco, por sua vez, precisou de sete confrontos para vencer o Houston Rockets nas oitavas de final da NBA. A série desgastante pode ser um problema para o Warriors, que enfrentou jogos muito físicos e lesões indesejadas em seus principais jogadores: Curry e Jimmy Butler. Apesar disso, eles chegam com a vantagem do retrospecto direto.

Durante a temporada regular, as franquias se enfrentaram em quatro oportunidades, com três jogos em dezembro e um em janeiro. As datas são um detalhe importante, aliás, porque é nítida a mudança de aproveitamento do Warriors antes e depois da chegada de Butler. Apesar disso, vale destacar que todas as três vitórias de Golden State foram anteriores a troca com o Miami Heat pelo número 10.

Jimmy Butler e Stephen Curry em jogo do Golden State Warriors (Foto: Noah Graham/NBAE via Getty Images/AFP)

Próximos jogos nos playoffs da NBA

Após a série intensa contra o Rockets, o Warriors enfrentará o Minnesota Timberwolves pelas quartas de final da NBA 2024/25. O jogo de abertura da série está agendado para segunda-feira (6), às 22h30 (de Brasília), no Target Center. Dois dias depois, na quinta-feira (8), as equipes voltam à quadra para o jogo 2 ainda em Minneapolis. De volta para a Califórnia, o Golden State recebe o time liderado por Anthony Edwards nos dias 10 e 12 de maio. Os jogos 5, 6 e 7, caso sejam necessários, ainda não têm data definida.