Em busca de recuperar a hegemonia na Copa América de Futsal, o Brasil iniciou a trajetória no torneio deste ano com uma ótima vitória por 7 a 1 sobre a Bolívia, em Luque, no Paraguai, neste sábado (3). Depois de sofrer no primeiro tempo, a equipe comandada por Marquinhos Xavier deslanchou na segunda etapa e conseguiu um placar elástico.