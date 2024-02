Monteiro liderou a equipe brasileira pelo segundo confronto seguido. Derrotou Holger Rune, então quarto do mundo, em jogo crucial contra a Dinamarca fora de casa no ano passado e neste final de semana venceu suas duas partidas de simples com outro ponto importante marcado nas duplas, com Rafael Matos e Felipe Meligeni, derrotando Filip Bergevi e Andre Goransson por 6/2 7/5, no primeiro jogo deste sábado.