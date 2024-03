Em abertura de nova temporada, Circuito de Surfe retorna à cidade reveladora de grandes talentos

Torres recebe etapa do Qualifying Series (Foto: Divulgação/WSL)







Escrito por Lance! • Publicada em 08/03/2024 - 14:47 • Torres (RS)

A World Surf League (WSL) anunciou, nesta quinta-feira (7), o início da primeira etapa do Circuito Banco do Brasil de Surfe 2024. A competição, válida pelo Qualifying Series (QS), divisão de acesso para o Challenger Series, está programada para acontecer entre os dias 14 e 17 de março, em Torres, no litoral do Rio Grande do Sul. O campeonato concederá 1000 pontos para o ranking regional da WSL na América Latina, tanto no masculino quanto no feminino.

Torres é notadamente conhecida como um dos melhores pontos para a prática do surf na costa gaúcha e já recebeu, inclusive, diversos circuitos e campeonatos da modalidade nas principais praias. Nesta região, os surfistas costumam encarar ondas que vão até três metros e impressionam o público. A paisagem da cidade se destaca como única praia do Rio Grande do Sul em que sobressaem paredões rochosos à beira-mar, além de ter à sua frente a única ilha marítima do estado: a Ilha dos Lobos.

Após duas décadas, a competição retorna à cidade reconhecida como celeiro de talentos nacionais. Nomes importantes para a modalidade, como os irmãos Dornelles, Daison Pereira, Marcel Miranda e Ricardo Sefton fizeram história na região.

- É uma felicidade imensa retornar a Torres depois de tanto tempo. Uma cidade em que vários surfistas gaúchos já fizeram história. Cada evento que realizamos no Brasil é uma oportunidade de elevarmos a experiência dos competidores e do público. Estamos entusiasmados com o início de mais uma edição do Circuito Banco do Brasil de Surfe e queremos oferecer o melhor em termos de conforto e entretenimento para todos os envolvidos - afirmou Ivan Martinho, presidente da WSL na América Latina.

Entre os principais competidores confirmados para a etapa, estão o campeão mundial (2015) e atual treinador da equipe olímpica de surfe italiana, Adriano de Souza, além de jovens promessas como Ryan Kainalo, Gabriel Klaussner e Heitor Mueller. Na categoria feminina, Tainá Hinckel - que recentemente se classificou para os Jogos Olímpicos de 2024 - e as novas surfistas da geração, Laura Raupp e Sophia Medina, também estarão presentes.

Durante o evento, o público terá a oportunidade de participar de atividades gratuitas, como aulas de surfe, beach tennis, fit dance, yoga e área kids. O local também apresentará inovações. Uma delas é o programa Novas Ondas, que oferece aos jovens uma experiência com atletas profissionais e atividades de educação ambiental. Além disso, o circuito reforçará o compromisso com a acessibilidade para pessoas portadoras de deficiência; promoverá ações de limpeza; plantio de mudas nativas; e também interação com a APAE local.

O evento será transmitido ao vivo pelo site worldsurfleague.com, no app da WSL e nos canais oficiais da organização no YouTube.