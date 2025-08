VNL: Brasil é dominado pela Polônia e não vai à decisão

Neste sábado, na China, a Seleção masculina de Vôlei enfrentou a Polônia, em jogo válido pela semifinal da Liga das Nações de Vôlei (VNL). A derrota por 3 sets a 0 (28/26, 25/19 e 25/21) marca o quarto ano consecutivo em que o Brasil fica de fora da disputa pelo título.

continua após a publicidade

➡️ Derrota do Brasil na VNL repercute na web: ‘Acordei cedo pra passar raiva’

➡️ Darlan lamenta derrota do Brasil na semifinal da VNL

Com o revés, a seleção dirigida por Bernardinho volta à quadra às 4h (de Brasília) deste domingo, para enfrentar a Eslovênia, na disputa da medalha de bronze.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Seleção brasileira de vôlei é derrotada para a Polônia na semifinal da VNL (Foto: Volleyball World)

A seleção brasileira confirmou o retorno à semifinal da VNL após vencer o jogo contra a China, nas quartas de final, na última quarta-feira (30). O confronto contra a Polônia prometia equilíbrio, mas foi definido pela consistência polonesa e pela dificuldade do Brasil em superar o principal fundamento adversário: o bloqueio. A equipe polonesa não perdeu um set sequer na fase de mata-mata.

continua após a publicidade

ATUALIZAÇÃO: 3° SET | BRA 21 x 25 POL

PLACAR GERAL: BRA 0 x 3 POL | 1°: BRA 26 x 28 POL | 2°: BRA 19 x 25 POL | 3°: BRA 21 x 25 POL

Como foi o jogo Brasil x Polônia pela VNL

1° SET

A semifinal começou ponto a ponto, mas a Polônia logo impôs seu ritmo. Com um bloqueio muito eficiente, e aproveitando os contra-ataques que o Brasil desperdiçava, a equipe polonesa conseguiu abrir uma vantagem de cinco pontos.

No entanto, a seleção brasileira mostrou poder de reação e, na reta final, conseguiu buscar o placar, diminuindo a diferença e levando a decisão para além dos 25 pontos. Mesmo com a recuperação brasileira, o set, que durou 31 minutos, seguiu tenso. A Polônia teve quatro set points, e fechou a parcial em 28 a 26.

continua após a publicidade

2° SET

A Polônia manteve o embalo da vitória no primeiro set e entrou na segunda parcial de forma avassaladora. Com um jogo ofensivo muito forte, liderado pelos ataques potentes de Sasak, a equipe polonesa dominou as ações e abriu vantagem no placar logo cedo.

Pela seleção brasileira, o oposto Darlan foi a principal referência no ataque e tentou manter o Brasil no jogo. No entanto, seus esforços não foram suficientes para reverter o cenário. Com um desempenho consistente, a Polônia controlou a vantagem e fechou o set em 25 a 19, abrindo 2 a 0 no placar da semifinal.

3° SET

No terceiro e decisivo set, o Brasil lutou para se manter vivo na semifinal, e a parcial começou disputada, com as duas equipes trocando pontos. O jogo seguiu equilibrado e tenso até a reta final, mas um fator crucial voltou a pesar contra a seleção brasileira: a dificuldade para superar o bloqueio polonês.

Nos momentos decisivos, a muralha da Polônia apareceu novamente, liderada pelo central Kochanowski. Combinado aos ataques eficientes do ponteiro Semeniuk, o time polonês conseguiu quebrar a resistência do Brasil e abrir a vantagem que precisava.

Com consistência e aproveitando os momentos chave, a Polônia fechou o set em 25 a 21 e a partida em 3 sets a 0, garantindo sua vaga na final da competição.

Com a vitória da Polônia sobre o Brasil na semifinal, a equipe polonesa enfrenta a Itália na final da Liga das Nações de Vôlei (VNL). A Polônia está em busca do seu segundo título, enquanto a seleção italiana quer busca triunfar pela primeira vez.

A final está marcada para este domingo, 3 de agosto.