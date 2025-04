Elite da Natação brasileira se reúne para Troféu Maria Lenk

A maior competição da natação brasileira, o Troféu Maria Lenk, começa nesta segunda-feira (21) e vai até o dia 26 de abril, na sede náutica do Flamengo, no Rio de Janeiro. A disputa serve como seletiva nacional para os principais compromissos da natação na temporada: o Campeonato Mundial de Esportes Aquáticos de Singapura, o Campeonato Mundial Júnior da Romênia e os Jogos Pan-Americanos Júnior de Assunção.

- O Troféu Maria Lenk é o ponto alto da temporada da natação brasileira. É a partir daqui que vamos formar nossas seleções principais e de base, pensando nos desafios internacionais do ano. Teremos uma competição forte, com grandes nomes e também com jovens atletas buscando espaço. A criação da final Júnior é um marco importante nesse processo de renovação e desenvolvimento da modalidade - destaca Gustavo Otsuka, gerente de natação da CBDA.

Ao todo, participarão do Maria Lenk 380 atletas representando 44 clubes, além de nadadores da Bolívia, Colômbia, Uruguai e Turquia. As provas terão transmissão ao vivo pelo Canal Olímpico do Brasil, Swimchannel e SporTV.

Guilherme Costa teve o melhor resultado do Brasil em Paris (Foto: Miriam Jeske/COB)

Elite da natação

O Troféu Maria Lenk reúne os principais nomes da natação brasileira. Finalistas olímpicas nos Jogos de Paris, Mafê Costa e Beatriz Drizotti estão confirmadas na competição. Guilherme Costa, o Cachorrão, também finalista olímpico em 2024, é outro nome na disputa.

Os maiores campeões do Maria Lenk em atividade também marcarão presença na edição de 2025. Entre os homens, Leo de Deus é dono de 21 títulos, enquanto Daynara de Paula é a maior vencedora entre as mulheres, com 9 títulos individuais.

O Mundial de Singapura

O Mundial de Esportes Aquáticos acontece entre os dias 11 de julho e 3 de agosto, em Singapura, e é a primeira grande competição internacional no ciclo olímpico rumo a Los Angels 2028. De acordo com critérios estabelecidos pela Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos (CBDA), apenas 12 nadadores representarão o Brasil no Mundial.