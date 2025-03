Eduardo Agra compara eras e destaca legado eterno de Wlamir Marques

Eduardo Agra esteve presente no velório de Wlamir Marques, ídolo do basquete brasileiro que faleceu nesta semana, e falou com a reportagem do Lance! sobre o legado deixado pelo esportista.

O corpo de Wlamir Marques foi velado em ginásio do Corinthians no Parque São Jorge durante a tarde desta quarta-feira (19). Personalidades do esporte como Agra marcaram presença. O ex-jogador e atual comentarista de basquete comentou sobre o legado que Wlamir deixa para o esporte e a diferença entre as eras que acompanharam a modalidade nos últimos anos.

- São caras que marcaram uma época do basquete brasileiro, né? De 1953 até 1964, um pouco mais para frente. Eles deixaram um legado que construiu a história do basquete brasileiro naquele momento. A gente tem que olhar para trás sempre e valorizar, porque era fantástico - falou sobre Wlamir e outras lendas do esporte.

Agra relembrou uma "disputa" que tinha entre Amaury e Wlamir no passado. No basquete, os dois foram por muitos anos vistos como os principais nomes da modalidade. O comentarista citou uma brincadeira que acontecia quando o assunto surgia com Wlamir.

- Quando perguntavam para os dois, parecia que eles tinham um pacto. Se você perguntava para um, ele dizia: ‘O Amaury era melhor.’ Se perguntava para o outro, ele respondia: ‘O Wlamir foi muito melhor.’ Então, eles faziam isso mesmo - completou.

Trajetória de Wlamir no basquete

Natural de São Vicente, em São Paulo, Wlamir deixa um legado eterno, sendo lembrado como um dos maiores atletas a representar o Brasil no esporte mundial.

Com uma carreira brilhante que se estendeu pelas décadas de 1950, 1960 e 1970, Wlamir foi um dos grandes responsáveis pelo sucesso do basquete brasileiro em torneios internacionais.

Entre suas maiores conquistas estão o Bicampeonato Mundial, dois vice-campeonatos Mundiais, duas Medalhas Olímpicas – uma de bronze nos Jogos de Roma (1960) e outra de bronze nos Jogos de Tóquio (1964) –, além de títulos nos campeonatos Sul-Americanos e Pan-Americanos.

Suas conquistas pelo Timão renderam outras homenagens históricas: em 2016, o ginásio principal do Parque São Jorge foi batizado como Ginásio Poliesportivo Wlamir Marques e neste seu mesmo local, em 2023, Wlamir foi eternizado pelo Corinthians, ao ter seu busto inaugurado no espaço, o primeiro busto de um atleta de basquete na história do Clube. Inclusive, por conta disso, o espaço foi escolhido para receber a cerimônia.