Miguel Hidalgo conquistou o ouro no triatlo masculino individual, nos Jogos Pan-Americanos, em Santiago, no Chile. O brasileiro fez uma prova de 1h46 min com 1,5km de natação, 40km de pedalada e 10km de corrida. O norte-americano Matthew McElroy conquistou a prata e o mexicano Crisanto Grajales ficou com o bronze.