Duplantis bate recorde mundial pela 14ª vez no Mundial de Atletismo 2025

O saltador Armand Duplantis venceu nesta segunda (15) a disputa no salto com vara no Mundial de Atletismo de 2025 em Tóquio, no Japão. A vitória, com a marca de 6,30m em sua terceira tentativa, garantiu o terceiro ouro em mundiais com direito a quebra de recorde mundial pela 14ª vez por Duplantis, sendo a quarta apenas em 2025.

continua após a publicidade

A conquista veio em um cenário especial: Tóquio foi palco de sua primeira medalha olímpica, em 2021.

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Qualidade geral histórica na competição

A final do salto com vara masculino entrou para a história pela profundidade dos atletas, sendo a primeira vez que sete competidores ultrapassaram 5,90m em uma mesma competição e a primeira ocasião em que um salto de 5,95m não foi suficiente para medalha de prata. Sam Kendricks, dos EUA, atingiu a marca e ficou em quarto lugar.

🥈 Emmanouil Karalis (Grécia) - 6.00m

🥉 Kurtis Marschall (Austrália) igualou seu recorde pessoal - 5,95m

Brasil no salto com vara

A paulista Juliana Campos, de 28 anos, garantiu um feito histórico neste domingo (14), no Mundial de Atletismo em Tóquio. A atleta assegurou presença na final do salto com vara ao ultrapassar a marca de 4,60m e terminou a fase classificatória na liderança. O resultado recoloca o Brasil em uma decisão da modalidade após uma década de ausência.

continua após a publicidade

➡️Com Piu e Matheus Lima, Brasil garante semifinal nos 400m com barreiras

A última vez que o Brasil disputou a final do salto com vara foi no Mundial de Pequim, em 2015. Na ocasião, Fabiana Murer foi prata, com a marca de 4,85m.

Juliana Campos avança às finais do salto com vara (Foto: Wagner Carmo/CBAt)

Juliana mostrou consistência desde os primeiros saltos. Superou 4,25m logo na estreia e manteve a regularidade em 4,30m e 4,45m, todas sem erros. No salto de 4,60m, também passou de primeira, encerrando a etapa em igualdade com outras cinco competidoras. A prova foi interrompida após a terceira bateria, com 14 atletas avançando.

continua após a publicidade

➡️Mundial de Atletismo: brasileira avança à final do salto com vara após dez anos

Classificada, a brasileira agora concentra as atenções na final, marcada para quarta-feira (17), às 8h10 (horário de Brasília).