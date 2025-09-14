Jamaica fica com o ouro nos 100m masculino no Mundial de Atletismo
No feminino, americana leva a melhor na categoria
Depois de 8 anos, a Jamaica volta ao lugar mais alto do pódio nos 100m rasos masculino no Mundial de Atletismo que acontece em Tóquio, no Japão. Oblique Seville, de 24 anos, conquistou o ouro da competição com o 9 segundos e 77 centésimos neste domingo (14). O compatriota Kishane Thompson ficou com a prata em 9 segundos e 82 centésimos seguido pelo atual campeão olímpico, o norte-americano Noah Lyles, que marcou 9 segundos e 89 centésimos. No feminino, melhor para a americana Melissa Jefferson-Woodson que ficou em primeiro com 10 segundos e 61 centésimos.
Jamaica estava há quase 10 anos sem conquistar a medalha de ouro
O último título mundial da Jamaica nos 100m rasos foi com Usain Bolt no mundial de Londres, em 2017, ano em que se aposentou. A prova deste domingo foi bastante disputada. Tanto que Oblique Seville venceu o compatriota Kishane Thompson com uma diferença de apenas 5 centésimos. Na verdade, os 100m foi disputado cabeça a cabeça e Oblique venceu a competição já na linha de chegada quando conseguiu ultrapassar o concorrente.
Sob os olhares atentos de Usain Bolt, o maior atleta jamaicano no atletismo com oito medalhas de ouro em olimpíadas, Oblique Seville acabou dando uma reviravolta na carreira já que nas duas últimas edições do mundial de atletismo não subiu ao pódio ficando em 4º lugar nas duas ocasiões. Em 2022, a competição aconteceu no estado de Oregon, nos EUA, e no ano seguinte em Budapeste na Hungria. Nas olimpíadas de Paris, Oblique Seville chegou à final dos 100m mas acabou ficando em último lugar.
No feminino, a norte-americana Melissa Jefferson-Woodson conquistou a medalha de ouro. Em segundo veio a jamaicana Tina Clayton com o tempo de 10 segundos e 90 centésimos e o bronze ficou com a Grã-Bretanha. Dina Asher-Smith marcou 11 segundos e 2 centésimos nos 100m rasos.
100m Masculino
1º - Oblique Seville (Jamaica) - 9s77
2º - Kishane Thompson (Jamaica) - 9s82
3º - Noah Lyles (EUA) - 9s89
100m Feminino
1º - Melissa Jefferson-Woodson (EUA) - 10s61
2º - Tina Clayton (Jamaica) - 10s90
3º - Dina Asher-Smith (Grã-Bretanha) - 11s02
