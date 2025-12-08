menu hamburguer
Brasil pega a Alemanha nas quartas do Mundial feminino de Handebol; veja chaveamento

Partida acontece nesta terça-feira (9)

Mariana Quélhas
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porThiago Fernandes,
Dia 08/12/2025
09:57
Brasil x Noruega no Mundial feminino de handebol (Foto: INA FASSBENDER / AFP)
imagem cameraBrasil x Noruega no Mundial feminino de handebol (Foto: INA FASSBENDER / AFP)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Com a classificação antecipada para o mata-mata do Mundial de Handebol Feminino, a Seleção Brasileira terá a Alemanha, líder invicta dos grupos e do Main Round (segunda fase), como primeiro desafio eliminatório. Ao alcançar as quartas de final, o Brasil repete, pela quinta vez, o feito de estar entre as oito melhores seleções do mundo (as anteriores foram em 2005, 2011, 2013 e 2021).

✅Ficha técnica das quartas:

Mundial Feminino de Handebol

📆 Data e horário: Terça, 9 de dezembro de 2025, às 13h15 (de Brasília);
📍 Local: Dortmund, na Alemanha;
📺 Onde assistir: SporTVCazéTV (YouTube) e XSports.

Além de Brasil e Alemanha nas quartas, temos outro confronto formado entre Noruega e Montenegro. Dinamarca e Hungria aguardam o primeiro e segundo lugar do Grupo 3 para fechar a etapa.

Primeiro tropeço da campanha

A campanha brasileira no torneio sofreu o primeiro revés apenas no último domingo (7), quando a equipe foi derrotada (33 a 14) pelas norueguesas, atuais campeãs olímpicas. Apesar do placar, a classificação para as quartas de final já estava garantida devido à pontuação e às vitórias conquistadas nas fases anteriores.

O time verde e amarelo chegou à segunda fase com uma campanha impecável na fase de grupos, vencendo Cuba (41 a 20) e protagonizando duas viradas eletrizantes contra a Tchéquia (28 a 22) e a Suécia (31 a 27).

No Main Round, as brasileiras mantiveram o ritmo, superando a Coreia do Sul (32 a 25) e Angola (32 a 26). Esses resultados asseguraram a passagem para as quartas, mesmo com o tropeço para a Noruega na rodada final (14x33).

Brasil x Noruega no Mundial feminino de handebol (Foto: INA FASSBENDER / AFP)
Campanha da Alemanha

O primeiro país adversário da fase de grupos das Alemãs foi a Islândia, na qual elas venceram por 32 a 25, as próximas vítimas foram o Uruguai (38x12) e a Sérvia (31x20) para fechar a liderança do Grupo C com tranquilidade.

Na segunda etapa classificatória a Alemanha continuou líder, dessa vez do Grupo 2, ao passar com destaque sobre as Ilhas Faroe por 36 a 26, vencer com facilidade Montenegro por 36 a 18 e finalizar a passagem num jogo equilibrado com a Espanha por 29 a 25.

