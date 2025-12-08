Brasil pega a Alemanha nas quartas do Mundial feminino de Handebol; veja chaveamento
Partida acontece nesta terça-feira (9)
- Matéria
- Mais Notícias
Com a classificação antecipada para o mata-mata do Mundial de Handebol Feminino, a Seleção Brasileira terá a Alemanha, líder invicta dos grupos e do Main Round (segunda fase), como primeiro desafio eliminatório. Ao alcançar as quartas de final, o Brasil repete, pela quinta vez, o feito de estar entre as oito melhores seleções do mundo (as anteriores foram em 2005, 2011, 2013 e 2021).
Brasil é atropelado e perde a primeira no Mundial de Handebol feminino
Mais Esportes
Brasil x Angola no Mundial Feminino de Handebol: horário e onde assistir
Mais Esportes
Brasil vence Argentina e conquista Torneio Quatro Nações de Handebol
Mais Esportes
➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico
➡️Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial
✅Ficha técnica das quartas:
Mundial Feminino de Handebol
📆 Data e horário: Terça, 9 de dezembro de 2025, às 13h15 (de Brasília);
📍 Local: Dortmund, na Alemanha;
📺 Onde assistir: SporTV, CazéTV (YouTube) e XSports.
Além de Brasil e Alemanha nas quartas, temos outro confronto formado entre Noruega e Montenegro. Dinamarca e Hungria aguardam o primeiro e segundo lugar do Grupo 3 para fechar a etapa.
➡️ Brasil é atropelado e perde a primeira no Mundial de Handebol feminino
Primeiro tropeço da campanha
A campanha brasileira no torneio sofreu o primeiro revés apenas no último domingo (7), quando a equipe foi derrotada (33 a 14) pelas norueguesas, atuais campeãs olímpicas. Apesar do placar, a classificação para as quartas de final já estava garantida devido à pontuação e às vitórias conquistadas nas fases anteriores.
O time verde e amarelo chegou à segunda fase com uma campanha impecável na fase de grupos, vencendo Cuba (41 a 20) e protagonizando duas viradas eletrizantes contra a Tchéquia (28 a 22) e a Suécia (31 a 27).
No Main Round, as brasileiras mantiveram o ritmo, superando a Coreia do Sul (32 a 25) e Angola (32 a 26). Esses resultados asseguraram a passagem para as quartas, mesmo com o tropeço para a Noruega na rodada final (14x33).
➡️ Brasil domina Angola e se garante no mata-mata do Mundial de Handebol
Campanha da Alemanha
O primeiro país adversário da fase de grupos das Alemãs foi a Islândia, na qual elas venceram por 32 a 25, as próximas vítimas foram o Uruguai (38x12) e a Sérvia (31x20) para fechar a liderança do Grupo C com tranquilidade.
Na segunda etapa classificatória a Alemanha continuou líder, dessa vez do Grupo 2, ao passar com destaque sobre as Ilhas Faroe por 36 a 26, vencer com facilidade Montenegro por 36 a 18 e finalizar a passagem num jogo equilibrado com a Espanha por 29 a 25.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias