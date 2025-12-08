Como ficou o grid completo para a F1 2026?

menu hamburguer
O título de Lando Norris encerrou enfim o longo reinado de Max Verstappen na Fórmula 1 neste domingo (7). Para a próxima temporada, mudanças podem alterar mais uma vez a liderança do campeonato. Além do novo regulamento, algumas equipes chegam para a F1 2026 com pilotos diferentes, como é o caso da Red Bull.

Com Verstappen confirmado, a equipe taurina foi, junto da Racing Bulls, a última a definir os pilotos para o próximo ano. A entrada da Cadillac também se destaca, já que a F1 contará com dois novos competidores no Mundial.

Confira o grid completo da F1 2026

EquipeDupla de Pilotos

McLaren

Lando Norris (ING) e Oscar Piastri (AUS)

Mercedes

George Russell (ING) e Kimi Antonelli (ITA)

Red Bull Racing

Max Verstappen (HOL) e Isack Hadjar (FRA)

Ferrari

Lewis Hamilton (ING) e Charles Leclerc (MCO)

Williams

Carlos Sainz (ESP) e Alex Albon (THA)

Racing Bulls

Liam Lawson (AUS) e Arvid Lindblad (ING)

Aston Martin

Fernando Alonso (ESP) e Lance Stroll (CAN)

Haas

Esteban Ocon (FRA) e Oliver Bearman (ING)

Audi

Nico Hulkenberg (ALE) e Gabriel Bortoleto (BRA)

Alpine

Pierre Gasly (FRA) e Franco Colapinto (ARG)

Cadillac

Valtteri Bottas (FIN) e Sergio Perez (MEX)

Mudanças no calendário da F1

Assim como o grid, o calendário da temporada passou com algumas mudanças. A Fórmula 1 e a Federação Internacional de Automobilismo (FIA) decidiram pela remoção do GP da Emília-Romanha, em Ímola, por exemplo. Essa etapa será substituída pelo GP de Madri.

Assim como em 2025, a temporada 2026 da F1 tem início em Melbourne, na Austrália, mas agora entre os dias 6 e 8 de março. Outra grande mudança acontece já na sétima etapa, com o GP do Canadá, que foi antecipado para antes de a temporada europeia ter início. Assim, o GP do Canadá será realizado entre os dias 22 e 24 de maio. Em contrapartida, a prova no Circuito Gilles Villeneuve terá choque de data com a Indy 500.

As tradicionais férias de verão começam logo após a corrida do GP da Hungria. Com isso, o mês de pausa acontece entre os dias 27 de julho e 21 de agosto, quando acontece o primeiro treino livre do GP da Holanda.

Calendário completo da F1 2026Datas

GP da Austrália

6 a 8 de março

GP da China

13 a 15 de março

GP do Japão

27 a 29 de março

GP do Bahrein

10 a 12 de abril

GP da Arábia Saudita

17 a 19 de abril

GP de Miami

1º a 3 de maio

GP do Canadá

22 a 24 de maio

GP de Mônaco

5 a 7 de junho

GP da Espanha

12 a 14 de junho

GP da Áustria

26 a 28 de junho

GP da Inglaterra

3 a 5 de julho

GP da Bélgica

17 a 19 de julho

GP da Hungria

24 a 26 de julho

GP da Holanda

21 a 23 de agosto

GP da Itália

4 a 6 de setembro

GP de Madri

11 a 13 de setembro

GP do Azerbaijão

25 a 27 de setembro

GP de Singapura

9 a 11 de outubro

GP dos Estados Unidos

23 a 25 de outubro

GP do México

30 de outubro a 1º de novembro

GP do Brasil

6 a 8 de novembro

GP de Las Vegas

19 a 21 de novembro

GP do Catar

27 a 29 de novembro

GP de Abu Dhabi

4 a 6 de dezembro

