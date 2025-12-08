Como ficou o grid completo para a F1 2026?
Gabriel Bortoleto está confirmado pela Audi ao lado de Nico Hulkenberg
O título de Lando Norris encerrou enfim o longo reinado de Max Verstappen na Fórmula 1 neste domingo (7). Para a próxima temporada, mudanças podem alterar mais uma vez a liderança do campeonato. Além do novo regulamento, algumas equipes chegam para a F1 2026 com pilotos diferentes, como é o caso da Red Bull.
Com Verstappen confirmado, a equipe taurina foi, junto da Racing Bulls, a última a definir os pilotos para o próximo ano. A entrada da Cadillac também se destaca, já que a F1 contará com dois novos competidores no Mundial.
Confira o grid completo da F1 2026
|Equipe
|Dupla de Pilotos
McLaren
Lando Norris (ING) e Oscar Piastri (AUS)
Mercedes
George Russell (ING) e Kimi Antonelli (ITA)
Red Bull Racing
Max Verstappen (HOL) e Isack Hadjar (FRA)
Ferrari
Lewis Hamilton (ING) e Charles Leclerc (MCO)
Williams
Carlos Sainz (ESP) e Alex Albon (THA)
Racing Bulls
Liam Lawson (AUS) e Arvid Lindblad (ING)
Aston Martin
Fernando Alonso (ESP) e Lance Stroll (CAN)
Haas
Esteban Ocon (FRA) e Oliver Bearman (ING)
Audi
Nico Hulkenberg (ALE) e Gabriel Bortoleto (BRA)
Alpine
Pierre Gasly (FRA) e Franco Colapinto (ARG)
Cadillac
Valtteri Bottas (FIN) e Sergio Perez (MEX)
Mudanças no calendário da F1
Assim como o grid, o calendário da temporada passou com algumas mudanças. A Fórmula 1 e a Federação Internacional de Automobilismo (FIA) decidiram pela remoção do GP da Emília-Romanha, em Ímola, por exemplo. Essa etapa será substituída pelo GP de Madri.
Assim como em 2025, a temporada 2026 da F1 tem início em Melbourne, na Austrália, mas agora entre os dias 6 e 8 de março. Outra grande mudança acontece já na sétima etapa, com o GP do Canadá, que foi antecipado para antes de a temporada europeia ter início. Assim, o GP do Canadá será realizado entre os dias 22 e 24 de maio. Em contrapartida, a prova no Circuito Gilles Villeneuve terá choque de data com a Indy 500.
As tradicionais férias de verão começam logo após a corrida do GP da Hungria. Com isso, o mês de pausa acontece entre os dias 27 de julho e 21 de agosto, quando acontece o primeiro treino livre do GP da Holanda.
|Calendário completo da F1 2026
|Datas
GP da Austrália
6 a 8 de março
GP da China
13 a 15 de março
GP do Japão
27 a 29 de março
GP do Bahrein
10 a 12 de abril
GP da Arábia Saudita
17 a 19 de abril
GP de Miami
1º a 3 de maio
GP do Canadá
22 a 24 de maio
GP de Mônaco
5 a 7 de junho
GP da Espanha
12 a 14 de junho
GP da Áustria
26 a 28 de junho
GP da Inglaterra
3 a 5 de julho
GP da Bélgica
17 a 19 de julho
GP da Hungria
24 a 26 de julho
GP da Holanda
21 a 23 de agosto
GP da Itália
4 a 6 de setembro
GP de Madri
11 a 13 de setembro
GP do Azerbaijão
25 a 27 de setembro
GP de Singapura
9 a 11 de outubro
GP dos Estados Unidos
23 a 25 de outubro
GP do México
30 de outubro a 1º de novembro
GP do Brasil
6 a 8 de novembro
GP de Las Vegas
19 a 21 de novembro
GP do Catar
27 a 29 de novembro
GP de Abu Dhabi
4 a 6 de dezembro
