Como ficou o grid completo para a F1 2026?

O título de Lando Norris encerrou enfim o longo reinado de Max Verstappen na Fórmula 1 neste domingo (7). Para a próxima temporada, mudanças podem alterar mais uma vez a liderança do campeonato. Além do novo regulamento, algumas equipes chegam para a F1 2026 com pilotos diferentes, como é o caso da Red Bull.

Com Verstappen confirmado, a equipe taurina foi, junto da Racing Bulls, a última a definir os pilotos para o próximo ano. A entrada da Cadillac também se destaca, já que a F1 contará com dois novos competidores no Mundial.

Confira o grid completo da F1 2026

Equipe Dupla de Pilotos McLaren Lando Norris (ING) e Oscar Piastri (AUS) Mercedes George Russell (ING) e Kimi Antonelli (ITA) Red Bull Racing Max Verstappen (HOL) e Isack Hadjar (FRA) Ferrari Lewis Hamilton (ING) e Charles Leclerc (MCO) Williams Carlos Sainz (ESP) e Alex Albon (THA) Racing Bulls Liam Lawson (AUS) e Arvid Lindblad (ING) Aston Martin Fernando Alonso (ESP) e Lance Stroll (CAN) Haas Esteban Ocon (FRA) e Oliver Bearman (ING) Audi Nico Hulkenberg (ALE) e Gabriel Bortoleto (BRA) Alpine Pierre Gasly (FRA) e Franco Colapinto (ARG) Cadillac Valtteri Bottas (FIN) e Sergio Perez (MEX)

Mudanças no calendário da F1

Assim como o grid, o calendário da temporada passou com algumas mudanças. A Fórmula 1 e a Federação Internacional de Automobilismo (FIA) decidiram pela remoção do GP da Emília-Romanha, em Ímola, por exemplo. Essa etapa será substituída pelo GP de Madri.

Assim como em 2025, a temporada 2026 da F1 tem início em Melbourne, na Austrália, mas agora entre os dias 6 e 8 de março. Outra grande mudança acontece já na sétima etapa, com o GP do Canadá, que foi antecipado para antes de a temporada europeia ter início. Assim, o GP do Canadá será realizado entre os dias 22 e 24 de maio. Em contrapartida, a prova no Circuito Gilles Villeneuve terá choque de data com a Indy 500.

As tradicionais férias de verão começam logo após a corrida do GP da Hungria. Com isso, o mês de pausa acontece entre os dias 27 de julho e 21 de agosto, quando acontece o primeiro treino livre do GP da Holanda.

Calendário completo da F1 2026 Datas GP da Austrália 6 a 8 de março GP da China 13 a 15 de março GP do Japão 27 a 29 de março GP do Bahrein 10 a 12 de abril GP da Arábia Saudita 17 a 19 de abril GP de Miami 1º a 3 de maio GP do Canadá 22 a 24 de maio GP de Mônaco 5 a 7 de junho GP da Espanha 12 a 14 de junho GP da Áustria 26 a 28 de junho GP da Inglaterra 3 a 5 de julho GP da Bélgica 17 a 19 de julho GP da Hungria 24 a 26 de julho GP da Holanda 21 a 23 de agosto GP da Itália 4 a 6 de setembro GP de Madri 11 a 13 de setembro GP do Azerbaijão 25 a 27 de setembro GP de Singapura 9 a 11 de outubro GP dos Estados Unidos 23 a 25 de outubro GP do México 30 de outubro a 1º de novembro GP do Brasil 6 a 8 de novembro GP de Las Vegas 19 a 21 de novembro GP do Catar 27 a 29 de novembro GP de Abu Dhabi 4 a 6 de dezembro

