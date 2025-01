Drugovich entra no radar da Sauber para cargo de piloto reserva na Fórmula 1 2025 Além de Gabriel Bortoleto, titular do time, a Sauber pode contar com mais um brasileiro

Felipe Drugovich é piloto reserva da Aston Martin desde 2022 (Foto: Divulgação / Aston Martin)