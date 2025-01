Bicampeão Mundial de Rali e tetracampeão do Dakar, Carlos Sainz Sr. falou sobre a decisão da Ferrari de contar com Lewis Hamilton em 2025. Segundo o espanhol, a equipe italiana estava contente com os trabalhos do filho Sainz Jr. e tinha a intenção de renovar o contrato do #55. No entanto, uma abordagem do heptacampeão mudou completamente os planos da escuderia.

Além de ser uma das maiores notícias da história da Fórmula 1, a ida de Hamilton para a Ferrari resultou em uma grande movimentação no mercado de pilotos na última temporada. Sainz, que esperava seguir com os italianos, viu-se obrigado a mudar os rumos da carreira e se juntou à Williams para fazer parte do processo de reestruturação da equipe.

Lewis Hamilton veste as cores da Ferrari em 2025

Os rumores da ida de Lewis Hamilton para a Ferrari só se tornaram públicos poucos dias antes do anúncio oficial. E ainda que tenha sido necessário o #55 mudar completamente os rumos da carreira, Sainz Sr. não acredita que a escuderia de Maranello teve um comportamento ruim com o filho.

— Eu não diria que foi um comportamento ruim por parte da Ferrari. Foi simplesmente uma oportunidade que surgiu no momento certo. A equipe estava feliz com Carlos, mas as coisas tomaram rumos diferentes porque o próprio Lewis Hamilton procurou a Ferrari. Foi ele quem fez a abordagem, então a chance surgiu. Talvez esse processo pudesse ter sido mais claro, mas talvez teria se tornado público, e ninguém queria isso. Mas eles tiveram um detalhe fantástico com [Sainz Jr.], um gesto que eles não tiveram com praticamente nenhum piloto na história deles, que foi a despedida. Eles deram um carro para Carlos e me convidaram para pilotar em Fiorano com um carro de Fórmula 1 — disse Sainz Sr.

Carro da Ferrari em 2025

A apresentação oficial do carro da Ferrari para a temporada de 2025 acontecerá durante o evento coletivo da Fórmula 1, marcado para 18 de fevereiro, em Londres. Segundo o portal Motorsport Itália, a equipe adotará um tom de vermelho mais intenso para o novo modelo. No dia seguinte ao lançamento, a Ferrari realizará um shakedown — primeiro contato com o carro — em sua pista de testes em Fiorano, na Itália.

A Fórmula 1 está oficialmente de férias. A próxima atividade é exatamente a sessão única de testes coletivos de pré-temporada, marcada para os dias 26, 27 e 28 de fevereiro, no Bahrein. A temporada 2025 começa com o GP da Austrália, nos dias 14-16 de março.