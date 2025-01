Comentarista afirma que Hamilton não vai aguentar a ‘pressão italiana’

Ricardo Molina, comentarista do grupo “Bandeirantes”, em entrevista ao podcast do “Motorsport Brasil”, afirmou que Lewis Hamilton não vai aguentar a pressão dos fãs italianos e sairá da Ferrari. O heptacampeão estreia na equipe de Maranello nesta temporada, a partir do GP da Austrália, em março.

— O Hamilton parece que vai morar na casa que era do Enzo [Ferrari], dizem as más línguas. Só o [Michael] Schumacher morou. Então ele vai conviver com o italiano muito bem. A hora que ele der a primeira “caca”, primeira vez que ele bater o carro, a primeira vez que ele tomar um pau do Leclerc, porque vai acontecer. O Leclerc é um piloto extremamente rápido, muito mais jovem e está em uma ascensão, a tendência é acontecer com frequência. A hora que ele for para a cantina, depois de tomar pau do Leclerc, ele vai começar a sentir a pressão italiana. Tenho certeza que irá sair de lá — afirmou Ricardo Molina.

Ricardo deixou claro que não se refere ao término da carreira do heptacampeão. Ele disse que respeita bastante a trajetória de Hamilton e que é maduro o bastante para saber que Lewis é “imortal”. Molina teceu elogios e disse que ele está imortalizado na Fórmula 1.

— Eu sou maduro e mortal suficiente para saber que ele é imortal. Acabou o que ele já fez na Fórmula 1, garantiu o lugar dele no Pantheon, para o resto da nossa existência — finalizou o comentarista.

Lewis Hamilton e Ferrari em 2025

Lewis Hamilton foi anunciado pela Ferrari ainda em 2024, no mês de fevereiro. Ao unir-se à Ferrari, o britânico se junta a uma lista de grandes campeões que pilotaram pela escuderia, como Fernando Alonso e Sebastian Vettel.

A apresentação oficial do carro da Ferrari para a temporada de 2025 acontecerá durante o evento coletivo da Fórmula 1, marcado para 18 de fevereiro, em Londres. Segundo o portal Motorsport Itália, a equipe adotará um tom de vermelho mais intenso para o novo modelo. No dia seguinte ao lançamento, a Ferrari realizará um shakedown — primeiro contato com o carro — em sua pista de testes em Fiorano, na Itália.