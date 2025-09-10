Tetracampeão do Warriors sobre LeBron James ou Jordan: ‘Aquele cara era ruim’

A eterna discussão sobre quem é o maior jogador de basquete de todos os tempos – LeBron James ou Michael Jordan – ganhou um novo e polêmico capítulo. Draymond Green, tetracampeão da NBA com o Golden State Warriors e uma das vozes mais ativas e controversas da liga, não ficou em cima do muro e declarou sua preferência por LeBron, utilizando um argumento que deu o que falar.

Draymond Green e Stephen Curry pelo Golden State Warriors (Foto: Sean M. Haffey / AFP)

Durante uma participação em uma transmissão ao vivo com o streamer Kai Cenat, Draymond Green afirmou que a capacidade de LeBron James de conquistar títulos com companheiros de equipe de menor calibre o coloca acima de Michael Jordan. Para ilustrar seu ponto, o ala-pivô dos Warriors mirou em um ex-colega de James nos tempos de Cleveland Cavaliers: o australiano Matthew Dellavedova.

— MJ tinha o [Scottie] Pippen — começou o atleta do Warriors, antes de fazer a comparação direta. — LeBron estava ganhando jogos com o Matthew Dellavedova… aquele cara era ruim, sem desrespeito — disparou o jogador, com sua franqueza característica.

Draymond Green expandiu seu raciocínio, argumentando que Jordan sempre teve ao seu lado um elenco mais qualificado e estruturado. — Jordan tinha companheiros já formados — disse Green, citando nomes como Scottie Pippen e Dennis Rodman, ambos membros do Hall da Fama, além de outros jogadores de papel cruciais como Horace Grant e Toni Kukoč nos times hexacampeões do Chicago Bulls nos anos 90.

Por outro lado, Green defende que LeBron, especialmente em sua segunda passagem pelos Cavaliers, elevou o patamar de jogadores que, em outras circunstâncias, não alcançariam o mesmo sucesso. O título de 2016, conquistado de forma histórica contra os Warriors após estar perdendo a série por 3 a 1, é o principal trunfo desse argumento, com LeBron liderando um elenco que contava com Kyrie Irving e Kevin Love, mas também com um grupo de apoio frequentemente questionado.

Carmelo Anthony pede aposentadoria de LeBron James na NBA

Carmelo Anthony "pediu" publicamente que LeBron James aceite a aposentadoria da NBA, após ser eleito para o Hall da Fama do basquete norte-americano. A solicitação para que o amigo encerre sua carreira foi feita durante as celebrações de sua entrada para o prestigiado grupo. Em meio a comemorações, ex-jogador, que se aposentou em 2022, não deixou de mandar o recado ao astro do Los Angeles Lakers, ainda ativo na liga aos 40 anos.

— LeBron ainda estar jogando é algo inacreditável, cara. Esse é meu irmão. A gente fala sobre estar por perto, juntos, ligados, conectados, sendo comentados desde os 17, 18 anos. Então, agora eu entrando para o Hall da Fama, espero que ele levante a bunda dali e venha para esse lado. Já chega — disse Carmelo Anthony.