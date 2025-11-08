Donald Trump quer o próprio nome em estádio de time da NFL

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, teria pedido ao Washington Commanders, da NFL, que o novo estádio do time carregue o seu nome, segundo informação publicada por Adam Schefter, da ESPN. A nova casa da equipe deve custar cerca de 3,7 bilhões de dólares.

De acordo com a matéria publicada pelo site norte-americano, houveram conversas informais entre um membro do grupo proprietário do Commanders e o entorno de Donald Trump para expressar a vontade do presidente. O novo estádio da equipe da capital americana será construído no antigo terreno do RFK Stadium, onde o time mandou seus jogos entre 1961 e 1996.

Donald Trump teria pedido que o estádio do Washington Commander, da NFL, levasse o nome dele (Foto: Mandel Ngan/AFP)

O presidente dos Estados Unidos é esperado no jogo do Washington Commanders neste domingo (09), contra o Detroit Lions. O encontro com os mandatários da equipe seria uma ocasião para uma conversa sobre o tema, embora ainda não tenha acontecido nenhum contato formal.

A decisão deve passar pelo Conselho do distrito de Columbia, que arrendará o estádio para o Commanders, e pelo "National Park Services", que administra o terreno onde a arena será construída.

Jayden Daniels disputou seu primeiro ano de NFL, pelo Washington Commanders (Foto: Mitchell Leff/AFP)

Relação entre Trump e Commanders

Em julho deste ano, Trump afirmou que impediria a construção do estádio, se Josh Harris, líder do grupo investidor no time, não mudasse o nome da equipe de "Commanders" para o "Redskins" — como era chamado antigamente. Dono anterior, Dan Snyder havia feito a mudança por ser considerado ofensivo aos povos originários dos EUA. No entanto, uma parcela da torcida teria pedido a volta do nome original.