O vídeo documentário "Vanderlei: pernas, cabeça e coração" está disponível para o público, a partir desta sexta-feira (29), no Canal Olímpico do Brasil e no YouTube do Time Brasil. A première do filme que narra a trajetória do maratonista Vanderlei Cordeiro de Lima até a medalha de bronze nos Jogos Olímpicos de Atenas, foi realizada nesta na quinta-feira (28) e encerrada sob aplausos dos mais de 350 convidados.