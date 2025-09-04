As jovens estrelas da ginástica artística brasileira se apresentaram no Campeonato Brasileiro Infantil, que aconteceu em Recife entre os dias 31 de agosto e 3 de setembro. O Flamengo, equipe da estrela Rebeca Andrade, foi campeão geral no masculino e no feminino.

O Ginásio Geraldão (Geraldo Magalhães) recebeu 144 atletas durante os quatro dias de competição. Diferentemente da categoria dos adultos, o regulamento infantil prevê que as apresentações sejam realizadas em dois dias. No primeiro, seguem séries obrigatórias montadas pelo comitê técnico da Confederação Brasileira de Ginástica (CBG). Já no segundo, apresentam séries livres.

Dobradinha do Flamengo

No ranking geral das equipes, o Flamengo foi líder tanto no naipe feminino quanto no masculino. No feminino, ADC São Bernardo terminou em segundo e Cegin ficou na terceira colocação. Já no masculino, Pinheiros e Minas completaram o pódio.

Equipe de ginástica artística do Flamengo é campeã geral do Brasileiro Infantil (Foto: Divulgação/ CBG)

Estrelas brasileiras

No ranking geral do sub-11 feminino, Izabella Kassyane foi ouro, com 111.314 pontos no total, e Sarah Amaral foi prata, com 107.203. Ambas as atletas são do Flamengo. Enquanto Izabella foi campeã nas barras e na trave, Sarah liderou no salto.

Já na categoria sub-12, Letícia Caminha, do Centro de Excelência de Ginástica do Paraná (Cegin), levou o individual geral, com o total de 109.203 pontos. Millena Lima, do Flamengo, foi prata e Allanys Santos, do ADC São Bernardo, completou o pódio.

Promessa no masculino

Em 2024, Bryan Nascimento, do Flamengo, havia sido campeão brasileiro na categoria sub-12. Agora, na categoria acima, o ginasta também foi líder do individual geral, com 177.350 pontos somados. Ryan Cordeiro, do Pinheiros, e Pedro Barros, do Minas, foram prata e bronze, respectivamente.

Já no sub-12, Henrique Peres, da APAM, ficou apenas dois décimos a frente do atleta Antonio Soares, do Flamengo e foi campeão geral. Enquanto Henrique levou o ouro nas argolas e no cavalo, Antonio foi ouro no solo, salto, barras paralelas e barras fixas.

Categoria adulta em ação

O Campeonato Brasileiro Adulto de ginástica artística começa hoje (4) e vai até domingo (7), também no Ginásio Geraldão, em Recife. Estrelas como Flavia Saraiva, Julia Soares, Arthur Nory e Caio Souza entrarão em ação. Rebeca Andrade, a maior medalhista olímpica do país, não irá competir. A atleta está focada na sua recuperação física e mental.